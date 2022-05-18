Платформу для онлайн-мероприятий разработали в технополисе «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», IT-компания NexTouch разработала собственную платформу, с помощью которой можно проводить онлайн-мероприятия численностью до 570 тыс участников одновременно. Об этом рассказал 16 мая Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Он напомнил, что обычно для совещаний компании использовали иностранные программы. Однако сегодня российские разработчики занялись их аналогами. «Подобные решения предлагают резиденты особой экономической зоны из кластеров микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий, в которых работают свыше 40 предприятий, на которых трудятся почти шесть тысяч специалистов. Так, один из крупнейших производителей интерактивного оборудования, резидент столичной ОЭЗ предложил собственную платформу для проведения крупных онлайн-мероприятий численностью до 570 тысяч слушателей», — рассказал Владислав Овчинский.

Программа адаптирована для масштабных онлайн-мероприятий, имеет расширенное число панельных сессий и возможность транслировать перевод на несколько языков, уточнил коммерческий директор компании Валерий Маковецкий. При этом создаваемые сессии могут быть открытыми или закрытыми, иметь платный доступ, указывать партнеров или спонсоров мероприятий.

Компания NexTouch стала резидентом московской ОЭЗ в 2017 году и с тех пор вложила в проект около 180 млн рублей, сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. «Важно, что продукция компании входит в реестр программного обеспечения, которое официально можно использовать на территории РФ, а созданный контент хранится исключительно на отечественных облачных пространствах в соответствии с российским законодательством», — уточнил он.

Онлайн-платформу уже опробовали на крупных мероприятиях. В этом году в конгресс-центре московской ОЭЗ и на платформе Nextmeet провели день карьеры энергетического сектора, в котором приняли участие ведущие компании страны. Разработку уже начали использовать event-агентства и организации, которые монетизируют образовательный контент.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» расположена на пяти площадках общей площадью 223,3 га: в Печатниках,«Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Ее резиденты пользуются особой мерой господдержки: они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%. На время строительства завода действует льготная аренда земли, а по завершении проекта резидент может выкупить арендованный земельный участок за 1% от кадастровой стоимости.