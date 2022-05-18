«Победа» в июне запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск

Дочерняя компания «Аэрофлота», лоукостер «Победа» готовится 10 июня открыть рейсы из Санкт-Петербурга в Минск.

«Лоукостер "Победа" (Группа "Аэрофлот") открыл продажу на новый регулярный рейс Санкт-Петербург — Минск. Начало полетов по новому направлению запланировано на 10 июня 2022 года», — сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Информация о первом рейсе из Санкт-Петербурга в столицу Белоруссии уже появилась в расписании на сайте перевозчика. Самолет «Победы» вылетает из Пулково в 12:40 и прибывает в аэропорт Минска в 14:10.

Рейсы в Минск станут первым международным направлением, которое лоукостер запустил после временной приостановки полетов за рубеж. После начала спецоперации на Украине и введением в связи с этим множественных антироссийских санкций, касающихся в том числе авиаотрасли, Росавиация рекомендовала перевозчикам, у которых имеются самолеты в иностранном лизинге, прекратить полеты за границу. Ведомство предупрадило о высоком риске ареста бортов, находящихся в других странах.

В марте генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков ушел со своей должности. По его словам, состояние авиакомпании в данный момент устойчивое. «Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов. Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — отметил он. Временно исполняющим обязанности гендиректора лоукостера был назначен заместитель гендиректора по инженерно-авиационному обеспечению — начальник инженерно-авиационной службы Андрей Юриков.