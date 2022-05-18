Правительство утвердило гибридную ипотеку

Правительство РФ увеличило размер кредита для льготной и семейной ипотеки, разрешив сочетать ее с рыночной. В результате, максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки увеличен до 30 млн для столичных регионов и до 15 млн рублей — для всех остальных. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Принято решение снизить до 9% ставку по льготной ипотеке с лимитом до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. И до 6 млн рублей – для всех остальных российских субъектов. Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности для маневра в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке», — цитирует пресс-служба Мишустина.

Он подчеркнул, что сумма льготного кредита остается на прежнем уровне, однако теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке. Эта программа будет действовать до конца текущего года. Банкам, выдающим такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсирована.

Мишустин отметил, что эти меры позволят обеспечить россиян современным жильем, а также загрузят строительный сектор и смежные отрасли.

Ранее «Эксперт» писал, что комбинированная гибридная ипотека предполагает покупку недвижимости сразу по двум программам, разделяя часть заемных средств под разные условия (ставки). Как пояснил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, такой вариант может быть интересен в первую очередь тем, кто принял решение приобрести дорогую недвижимость, сумма кредита по которой больше лимитов по льготной ипотеке. Это либо квартиры с большим метражом, либо в домах высокого класса. Как правило, потребителями таких ипотечных продуктов становятся граждане с подтвержденными доходами выше средних, чтобы суммы были одобрены банками. Ранее им бы приходилось делать более высокий первоначальный взнос, так как льготные программы имели лимиты.

