Предприниматели делают миллионы на российских цифровых площадках

Российская ассоциация электронной коммуникаций (РАЭК) провело исследование популярности цифровых инструментов для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России.

Согласно полученным данным, более 73% представителей МСП перестали пользоваться площадкой Instagram (блокируется Роскомнадзором, владелец этой соцсети Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен) для продвижения собственных товаров и услуг. Основная причина — риски, связанные с законодательством.

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Каждому е-коммерсанту нужен свой сайт

Исследователи рынка e-commerce выяснили, что только 20% опрошенных изъявили активное желание вернуться на иностранные ресурсы. А 12% высказались однозначно против данной идеи даже в случае снятия запрета.

На данный момент самой популярной площадкой для введения бизнеса среди представителей МСП стала «Авито». Ее используют около 62% опрошенных. Второе и третье место заняли «Яндекс.Маркет» и Ozon.

Основными каналами для коммуникации с потенциальными покупателями стали сервисы VK, собственные сайты представителей, а также WhatsApp.

При этом даже при переводе основных коммуникаций в сервисы VK и мессенджер Telegram продавцы отмечают, что заказы и продажи, как и прежде, приходят в основном из Instagram. По мнению авторов исследования, на данный момент социальные сети РФ не слишком подходят продажи товаров, аудитория по-прежнему использует их в большей степени для общения.

«Безусловно, закрытие Instagram стало болезненным для тех представителей малого и среднего бизнеса, кто в основном использовал для продвижения именно эту площадку. Но выход из проблемной ситуации можно найти всегда. Делаем выводы на будущее: не стоит концентрироваться только на одной платформе. Ведём альтернативные соцсети, а главное, в обязательном порядке заводим сайт. Это основа любого бизнеса в цифровом мире и залог успешного продвижения. С одной стороны, перевод бизнеса из Instagram во ВКонтакте для адептов первого сервиса, конечно, был болезненным, так как механики разные, контент требуется другой, требования к нему иные. С другой стороны, и пользователю из Instagram потребовалось время для адаптации в новой среде», — отметила в комментарии «Эксперту» собственник и генеральный директор агентства пропаганды коммуникаций HD Артель Анастасия Дюмулен.

Она обратила внимание, что потеря аудитории произошла практически у всех аккаунтов, подчеркнув, что, так как часть русскоязычной аудитории все же у Instagram осталась, бизнесу не стоит бросать свои страницы окончательно. В том числе и потому, что для пользователей нет запрета на использование соцсети.

Для бизнеса создают особую атмосферу на Ozon

В это же время специализированные платформы продолжают набирать популярность, отмечено в исследовании РАЭК. Опрошенные заявили о минимум 2-х кратном росте продаж только через сервис Avito.

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Эта тенденция не стала улицей с односторонним движением. Российские маркетплейсы, заметив отток представителей МСП с иностранных площадок, начали усовершенствование работы сервисов.

В пресс-службе Ozon рассказали «Эксперту», что еще в прошлом году компания значительно улучшила ряд условий для работы предпринимателей. Например, была снижена комиссия за продажу, расширена инфраструктура для хранения и доставки товаров, усовершенствована модерацию контента. Кроме того, компания расширила штат поддержки и начала работать с самозанятыми.

Таким образом, по данным Ozon, уже в 4-м квартале 2021 года число активных продавцов на площадке превысило 90 тысяч. «Это рост более чем в три раза в годовом сопоставлении. Причем более 85% наших продавцов — средний и малый бизнес. Большинство их них ведет дела за пределами Москвы. С нами сотрудничают и предприниматели, которые управляют сетью пунктов выдачи по всей стране», — акцентировали внимание в пресс-службе компании.

В Ozon отметили, что в 2022-м году компания по-прежнему будет сфокусирована на развитии платформы для предпринимателей. По оценке самого маркетплейса, на Ozon может торговать до 500 тысяч активных продавцов. Особый потенциал — у самозанятых. На данный момент на сервисах Ozon уже добавлено более 800 подкатегорий в одежде, аксессуарах, товарах для дома и спорта, в которых самозанятые могут продавать товары собственного производства.

«Весной текущего года Ozon ввел дополнительные меры поддержки для предпринимателей, которые помогают, несмотря на нестабильность ситуации, вести активные продажи и адаптироваться под растущие закупочные цены. В марте продавцы получили несколько промежуточных выплат вместо традиционных двух — в середине и конце месяца. Быстрый доступ к деньгам позволил закупиться товарами как можно скорее, что важно в условиях повышения закупочных цен», — добавили в компании, подчеркнув, что с 1 марта до 30 июня продавцы особо востребованных категорий не будут платить за размещение на складах.

«Чтобы малый и средний бизнес мог поддерживать и развивать продажи на маркетплейсе, Ozon предоставляет маркетинговую и аналитические платформы. Они позволяют продавцам детально анализировать свои продажи и продвигать товары на площадке с помощью различных рекламных инструментов. Компания также проводит обучающие вебинары по работе на маркетплейсе. Кроме, того селлеры могут участвовать в программе финансирования на платформе Ozon.Invest. Также мы ввели возможность для продавцов получать деньги от проданных товаров каждый день. Мы продолжим создавать дополнительные сервисы, чтобы сделать их бизнес на еще более выгодным», — заключили в Ozon.

Яндекс дает заработать на маркете

В «Яндекс.Маркет» заявили «Эксперту», что на данный момент на этой платформе уже активно торгуют более 28 тысяч продавцов. Это в три с лишним раза больше, чем в прошлом году.

«В марте мы заметили всплески по заявкам на подключение, прирост был особенно заметным в категориях товаров для дома, одежды, обуви и аксессуаров, а также товаров для строительства и ремонта. Магазины активно подключались к “Яндекс.Маркету” в период повышенной неопределенности, поскольку это помогало лучше адаптировать бизнес к изменениям. Маркетплейс первым среди российских маркетплейсов предложил поддержку продавцам в условиях повышенной волатильности. Например, в пиковые периоды февраля-марта продавцы получали ежедневные выплаты. Также продавцам предложены дополнительные меры поддержки в разных категориях, включая пониженную комиссию, бесплатную рекламу и хранение на складах без дополнительной платы», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе «Яндекс.Маркет».

Там подчеркнули, что в ходе работы на платформе значительно растет заработок небольших компаний. В первом квартале 2022 года около 2000 продавцов заработали свой первый миллион рублей, увеличив товарооборот в 4 раза по сравнению с предыдущим кварталом.

На данный момент «Яндекс.Маркет» уже усовершенствовал работу сервиса для удобства среднего и малого бизнеса. Присутствует многообразие моделей продаж, различные рекламные инструменты для продвижения товаров, используются аналитические инструменты, с помощью которых можно оценивать продажи и управлять ассортиментом. Кроме того, предприниматели могут получать выгоду от экосистемы Яндекса, в том числе благодаря сервису «Яндекс.Сплит», позволяющему оплачивать товар по частям.

В ближайшее время «Яндекс.Маркет» планирует запустить серию новых возможностей для поддержки МСП. Так, в начале апреля маркетплейс начал выделять товары от малого и среднего бизнеса, чтобы поддержать продавцов и познакомить покупателей с небольшими локальными брендами. Их поддержка станет системной, новые подборки авторских товаров будут появляться на «Яндекс.Маркете» в течение года, заметили в компании.

«Чтобы попасть в подборку и получить бесплатное продвижение на Маркете, социальных сетях, в медиа Чек или Авто.ру и в других ресурсах, предприниматели могут заполнить форму, в которой расскажут о себе и своем бизнесе. В конце апреля “Яндекс.Маркет” запустил модный онлайн-универмаг, где локальные бренды одежды и обуви могут открыть фирменные витрины. Это позволяет магазину создать своё уникальное пространство, сохранить идентичность бренда на сервисе и ярче выделиться на нём среди конкурентов, чтобы привлечь больше покупателей и увеличить продажи. Сервис планирует также добавить новые функции для магазинов, чтобы небольшие производители могли развивать продажи ещё эффективнее. Например, в будущем они смогут размещать сториз на своих витринах для продвижения товаров», — добавили в компании.

В ближайшее время Яндекс.Маркет также начнет тестировать услугу «fulfillment as a service» для товаров, которые продаются не только там: сервис будет хранить, обрабатывать и доставлять товары партнеров, которые продаются через их собственные сайты или другие маркетплейсы.

В контакте с предпринимателями

Похоже, что результаты проведенного РАЭК исследования в части продвижения бизнеса при помощи сервисов отечественных соцсетей также могут быть скорректированы и результатами VK. Причем, уже в ближайшее время. По данным пресс-службы компании, более 600 тысяч новых предпринимателей начали вести своё дело «ВКонтакте» и тестировать инструменты для запуска бизнеса. Общее же количество предпринимателей в марте достигло 2,4 млн. В этом же месяце был создан общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса.

«На платформе “Бизнес ВКонтакте” предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Например, есть конструктор сайта, через мессенджер можно обрабатывать заявки и вопросы, а через VK Звонки — общаться с клиентами или сотрудниками. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами можно подключить доставку по всей России с помощью партнеров», — поделились с «Экспертом» в пресс-службе «ВКонтакте».

За последнее время VK внедрили несколько инструментов для развития платформы «Бизнес «ВКонтакте», в том числе — создание карточек товаров и услуг из контента других социальных сетей в мини-приложении «На прилавок». Также благодаря появлению кнопки в карточке «Позвонить» покупатель может теперь напрямую связаться с продавцом.