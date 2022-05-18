Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга России до 25 мая

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в 14 раз приняла решение продлить запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России.

Как указывается в официальном заявлении ведомства, на этот раз ограничения продлены до 25 мая.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года, 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указывается в сообщении.

Уточняется, что остальные воздушные гавани РФ работают в штатном режиме.

Мера, касающаяся преимущественно воздушных гаваней юга РФ, была введена российскими авиационными властями 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Росавиация продлила до 22 мая срок приема заявок от авиакомпаний, претендующих на получение субсидии для возврата пассажирам стоимости билетов по отменным из-за внешних ограничений маршрутам. Срок подачи заявок продлен по просьбам самих авиапревозчиков, запросивших дополнительное время на подготовку пакетов документов, необходимых для получения средств. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы, целью которой является поддержание финансовой устойчивости авиакомпаний, обеспечение безопасности полетов и поддержание летной годности воздушных судов. Общий объем субсидий, которые планируется предоставить, составляет 19,5 млрд рублей.