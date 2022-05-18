Российский рынок акций растет на ожидании дивидендов

Российский рынок акций сегодня открылся продолжением трехдневного роста. В первый час торгов Индекс Мосбиржи вырос на 1,7% и имеет хорошие шансы завершить день выше отметки 2450 пунктов, тем самым подав заявку на пробой бокового канала с границами 2300-2450, чтобы начать новый восходящий тренд.

Одним из основных драйверов роста акций является старт дивидендного сезона: инвесторы ждут новостей о том, будут ли крупные эмитенты распределять прибыль прошлого года и в каком размере. Совет директоров «Газпрома», в частности, рассмотрит этот вопрос 26 мая. Инвесторы ждут, что компания не станет отклоняться от утвержденной дивидендной политики и направит акционерам 50% чистой прибыли за прошлый год. Это примерно 52 рубля на акцию, которая сейчас стоит чуть менее 270 рублей. На старте торгов акции «Газпрома» подорожали на 2,8%.

Вчера вечером, уже после завершения торгов, МТС объявила о намерении выплатить дивиденды в размере 33,85 руб, что соответствует примерно 15% дивидендной доходности. Акции МТС консервативные инвесторы всегда любили за большие дивиденды и стабильность выплат. Сегодня бумага вышла в лидеры рынка, в начале торгов взлетев на 20%.

Вопрос о дивидендах рассмотрит сегодня и совет директоров «Сургутнефтегаза». Учитывая, что у компании огромные запасы наличной ликвидности, от нее тоже ждут распределения прошлогодней прибыли.

В феврале 2022 г главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, заявил, что прибыль за 2021 г позволит акционерам рассчитывать на рекордные дивиденды. С тех пор, конечно, ситуация сильно изменилась, но вряд ли у «Роснефти» появилась острая потребность в деньгах, которая помешала бы выплатить дивиденды. С утра акции «Роснефти» растут в пределах 1,5%.

Единственный риск заблаговременной покупки акций под дивиденды — возможность переноса сроков принятия решений о выплатах на неопределенный период в связи с тем, что иностранные акционеры российских компаний фактически не смогут по своему усмотрению распорядиться полученными средствами. На этом основании, в частности, срок финальных выплат за прошлый год перенес «Лукойл».

При этом акции эмитентов топливно-энергетического сектора обещают очень быстро закрыть дивидендный гэп. После последнего дня, когда бумаги еще можно купить, чтобы попасть в реестр акционеров, дающий право на получение дивидендов, акции падают на величину примерно равную размеру выплат. Это и называется дивидендный гэп.

А вот на политическом небосклоне сгущаются тучи. СМИ пишут, что США всерьез рассматривает вопрос о блокировании после 25 мая платежей по российским еврооблигациям. Если Россия не рассчитается по своим внешним обязательствам, стране грозит дефолт. Нет никаких сомнений, что западные суды не примут во внимание, что выплаты сорваны не по вине эмитента. А кредиторы после объявления дефолта будут иметь право на арест всей зарубежной российской собственности.

Параллельно чиновники Евросоюза начали муссировать вопрос о направлении «замороженных» российских активов на «помощь» Украине. Если такое решение будет принято, то с большой вероятностью российские власти обратят в доход государства сейчас фактически «замороженные» у нас западные активы — прежде всего, вложения в акции и ОФЗ.

Для фондового рынка это будет иметь негативные долгосрочные последствия: о возврате нерезидентов в российские ценные бумаги можно будет забыть на долгие годы, а без них российским акциям будет очень трудно расти.

Но пока этот потенциальный негатив фондовые трейдеры игнорируют.

Рубль начал день умеренным снижением, но принципиально ситуация с российской валютой не изменилась: пара доллар-рубль продолжает консолидироваться в очень узком диапазоне 63-64. Курс рубля будет зависеть от объема поступающей на Московскую биржу валютной выручки, но с большой вероятностью в ближайшие дни (если не часы) стоит ждать возобновления укрепления рубля и возможности купить доллар по 60 рублей, а то и дешевле.