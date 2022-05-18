Российское подразделение Google решило подать заявление о банкротстве

Российская структура Google — ООО «Гугл» — планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства.

Об этом свидетельствует информация, размешенная на Федресурсе. Сообщается, что с 22 марта текущего года компания «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Как пишет ТАСС, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на проходящем в Подмосковье Российском интернет-форуме сообщил, что Google продолжает работать в России, все сервера также остаются в стране.

В настоящий момент на Google наложен оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей. Корпорация должна была выплатить его до 19 марта. В мае приставы РФ завели дело о принудительном взыскании оборотного штрафа с IT-гиганта.

В начале мая арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску АО «Телекомпания НТВ» о восстановлении доступа к YouTube-аккаунту телеканала.

Как ранее писал «Эксперт», российские IT-компании, несмотря на пугающие новости об оттоке специалистов, не просто включились в импортозамещение, а уже готовы предложить новые продукты рынку, поменять стратегию развития, а также предоставить работу тем, кто лишился ее из-за ухода западных игроков. Перемены, происходящие в российской IT-сфере буквально на глазах, выглядят столь масштабными, что уже через полгода мы можем оказаться в совсем другом интернете, контуры которого просматриваются уже сейчас во всем — от программного обеспечения до поисковиков.