Силуанов оценил объем вкладов населения в российских банках

В результате предпринимаемых властями экономических мер доверие граждан к рублю выросло и объем вкладов в российских банках сейчас составляет уже около 30 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», передает ТАСС.

«В результате этих мер — и бюджетные правила, и плавающий валютный курс, меры по созданию независимости финансовых институтов — у нас произошло доверие к рублю. У нас объемы вкладов граждан удвоились с 2014 года и сейчас составляют порядка 30 трлн рублей», — заявил Силуанов.

Ранее «Эксперт» писал, что доверие к российской банковской системе восстановлено, в банки возвращено около 90% ранее снятых вкладов на сумму 2,4 трлн рублей. Об этом заявил Антон Силуанов месяц назад. По его словам, ситуация в банковском секторе стабильна, хотя властям пока не удается в полном объеме преодолеть охлаждение кредитования.