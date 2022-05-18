«Газпром» может рассчитывать на рекордные дивиденды от «Газпром нефти»

На заседании 18 мая совет директоров «Газпром нефти» планирует определить размер дивидендов за 2021 год, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

По итогам 2021 года компания «Газпром нефть» получила по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистую прибыль, относящуюся к акционерам, в размере 503,4 млрд рублей. Это является рекордом для компании и в четыре раза превышает показатель 2020 года.

Глава нефтяной компании Александр Дюков заявил ранее, что такие результаты позволят увеличить размер дивиденды.

За девять месяцев 2021 года дивиденды были определены из расчета 40 рублей на обыкновенную акцию, что составило в общей сложности 189,65 млрд рублей.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

Миноритарным акционерам - физическим и юридическими лицам принадлежит 4,32% обыкновенных акций «Газпром нефти». Основной владелец компании — «Газпром» (95,68% акционерного капитала).