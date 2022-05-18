Стартовый комплекс «Восток» готовят к космическому запуску

На стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур идет подготовка к предстоящему космическому пуску. В начале июня отсюда стартует грузовой «Прогресс МС-20». В настоящее время на «Востоке» идут предпусковые работы.

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», специалистами Космического центра «Южный» (филиал ЦЭНКИ) осуществляется подготовка стартового оборудования и транспортно-установочныв агрегатов, идет проверка наземного оборудования подготовки ракеты-носителя, космического аппарата и систем телеметрических измерений. Также будут осуществлены работы по заполнению ресиверов сжатыми газами и приему компонентов ракетного топлива.

Как заявил первый заместитель начальника Центра испытаний N1, главный инженер Юрий Фокин, на всех системах и агрегатах стартового комплекса регулярно проводится плановое техническое обслуживание и мероприятия по продлению назначенных показателей ресурса, что обеспечивает готовность комплекса к применению по назначению.

Работы по подготовке к старту завершатся 30 мая, после чего будет выдано заключение о готовности комплекса к приему ракеты-носителя «Союз 2.1.а». А уже 3 июня «Прогресс МС-20», с ее помощью, выйдет на орбиту Земли. Пуск назначен на 12:32:55 по московскому времени.

«Прогресс МС-20» — космический транспортный грузовой корабль (ТГК). По сообщению РИА-Новости, со ссылкой на программу полета станций, его пуск будет произведен по программе 81 миссии снабжения МКС.

По информации РИА-Новости это не последний старт грузового «Прогресса» в нынешнем году. На 26 октября запланирован старт ТГК «Прогресс МС-21».