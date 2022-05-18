Столичных пассажиров пустят вплавь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возвращении в столицу регулярного общественного водного транспорта. По словам мэра, маршруты речных трамваев будут запущены поэтапно. Данная мера существенно облегчит передвижение горожан, позволив им сэкономить время в пути.

«Поэтапно запустим два регулярных маршрута: "Парк "Фили" — "Киевский вокзал" и "Печатники" — "Автозаводский мост". Причалы на двух маршрутах будем вводить постепенно, с учётом ведущейся застройки и готовности набережных», — сообщил мэр на странице своего официального сайта.

По информации столичного градоначальника, провозная способность новых маршрутов к моменту открытия всех причалов составит 15-16 тысяч пассажиров в день. Как предполагается, это будут в первую очередь жители прибрежных районов, поездки которых речной транспорт сделает более удобными и разнообразными и болле экономичными по времени.

«К примеру, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мневники" на автобусе занимает 65 минут, а по воде — 13,5 минут. Чтобы добраться от Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой, потребуется всего три минуты», — отметил Сергей Собянин.

Оплата проезда в речном транспорте будет аналогичной оплате проезда в метро.

«Если у вас есть единый билет на 90 и 365 дней — поездка будет бесплатной. Кроме того, скоро разработаем билеты на разовую поездку в сезонное и внесезонное время. Оплатить ее можно будет картой "Тройка", а также с помощью Face Pay», — сообщил мэр Москвы, подчеркнув, что по уровню комфорта водный транспорт даже лучше, чем электробусы и новые вагоны метро.

Собянин также рассказал, что на регулярных маршрутах будут использоваться только электрические суда, без вредных выбросов. По утверждению мэра, речной транспорт будет оснащен удобными креслами и столиками, панорамными окнами и остекленной крышей пассажирского салона, Wi-Fi и телевизорами, местами для велосипедов и колясок.

Напомним, Московский водный общественный транспорт начал функционировать еще в 1923 году. В 2006 году, после отмены субсидирования, этот вид перевозки пассажиров перестал выполнять роль общественного, оставив за собой лишь экскурсионно-прогулочные функции. В июне 2011 года Сергей Собянин поручил столичному департаменту транспорта разработать проект регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке, но тогда этот проект не достиг реализации.

В июле 2015 года министр транспорта РФ поручил правительствам Москвы и Подмосковья, совместно с профильными организациями, разработать план мероприятий по развитию внутреннего водного транспорта. О возрождении муниципальных регулярных речных перевозок в акватории Москвы-реки было объявлено Сергеем Собяниным в 2021 году. Тогда же сообщалось о планах запуска первых линейных пассажирских маршрутов в июне 2022 года.