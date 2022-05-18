Тема дефолта поддержит рубль

Российский рынок акций бодро начал день, прибавляя в течение первого часа торгов почти 2% по Индексу Мосбиржи. Но силы покупателей на этом закончились, и на рынке началась осторожная фиксация прибыли. По итогам дня Индекс Мосбиржи сумел подрасти на 0,9%, закрывшись чуть ниже отметки 2450 пунктов.

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Этот уровень является верхней границей бокового канала, в котором индикатор проводит последние дни. Его пробой мог бы спровоцировать усиление покупок акций на техническом факторе, но пока этого не произошло.

Лидером роста в ходе сегодняшних торгов стали акции МТС, подорожавшие более чем на 12% на сообщении, что компания заплатит дивиденды за прошлый год. Утром рост бумаги в моменте превышал 20%.

На 8,5% подорожала АФК «Система», которая является ключевым акционером МТС. Примерно столько же прибавила «Газпромнефть» - от нее тоже ждут дивидендов.

Снижение рынка после полудня было вызвано несколькими факторами.

Значительно ухудшилась ситуация на зарубежных биржах: европейские площадки потеряли свыше процента капитализации, а американские – падают более чем на 2%. На 2% подешевела нефть, уйдя под отметку $110 за баррель.

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Но все-таки большее негативное влияние на настроения российских трейдеров оказали разговоры о грядущем дефолте России по внешним обязательствам. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в среду, что США вряд ли будут продлевать после 25 мая лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг долларовыми платежами. В этом случае, Минфин РФ при всем своем желании и возможностях не сможет расплатиться с западными кредиторами валютой США, что последние, несмотря на готовность России платить в рублях, грозятся приравнять к дефолту.

Впрочем, та же Йеллен отметила, что даже наступление технического дефолта не изменит в корне ситуацию для России, поскольку страна в условиях санкций уже "отрезана от мирового рынка капитала".

В то же время, на российском рынке строят более пессимистичные модели грядущих бед, куда входит, в том числе, снижение рейтингов корпоративных заемщиков, из-за чего к ряду корпоративных эмитентов евробондов могло бы быть предъявлено требование об их досрочном погашении. Соответственно, на фондовый рынок разговоры о дефолте действуют охлаждающим образом.

В рамках тех же моделей фигурируют перспективы угроз валютным активам на зарубежных счетах, обсуждаемые в широком диапазоне. Аналитики усматривают в этом фоне один из факторов поддержки рубля, который сегодня вырос к доллару на символические четверть процента, оставшись, впрочем, в зоне консолидации 63-64 руб. за доллар. Ожидается, что профицит предложения долларов и евро будет сохраняться, а то и нарастать. Следовательно, у рубля просто нет другого выхода, кроме как возобновить рост.