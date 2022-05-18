Брюссель угрожает Лондону торговой войной

Еврокомиссия не исключает применения «всех доступных мер» к Великобритании, если глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс внесет в одностороннем порядке изменения в Североирландский протокол, соглашение по Северной Ирландии, подписанное в 2019 г. между Лондоном и Брюсселем перед выходом Британии из Евросоюза. В переводе с языка дипломатии это означает объявление торговой войны.

Подробности изменений глава Форин офиса не озвучила, но скорее всего главным будет отказ Лондона от проверок товаров, которые отправляются из Великобритании в Северную Ирландию, но при этом не предназначаются для Ирландии. Лиз Трасс намекнула на возможность создания так называемого «зеленого коридора», по которому такие товары будут освобождаться от проверки в североирландских портах.

Напомним, Республика Ирландия имеет 500-километровую сухопутную границу с шестью графствами на северо-востоке острова, которые по-прежнему входят в состав Соединенного Королевства. В Лондоне считают, что изменения в Североирландском протоколе необходимы, потому что после его подписания прошло достаточно много времени и многое изменилось. Лиз Трасс подчеркнула, что Протокол в нынешнем виде угрожает Белфастскому соглашению между Лондоном и Дублином, которое было подписано в апреле 1998 года для урегулирования конфликта в Северной Ирландии.