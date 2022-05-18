Брюссель угрожает Лондону торговой войной

Еврокомиссия не исключает применения «всех доступных мер» к Великобритании, если глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс внесет в одностороннем порядке изменения в Североирландский протокол, соглашение по Северной Ирландии, подписанное в 2019 г. между Лондоном и Брюсселем перед выходом Британии из Евросоюза. В переводе с языка дипломатии это означает объявление торговой войны.
Подробности изменений глава Форин офиса не озвучила, но скорее всего главным будет отказ Лондона от проверок товаров, которые отправляются из Великобритании в Северную Ирландию, но при этом не предназначаются для Ирландии. Лиз Трасс намекнула на возможность создания так называемого «зеленого коридора», по которому такие товары будут освобождаться от проверки в североирландских портах.
Напомним, Республика Ирландия имеет 500-километровую сухопутную границу с шестью графствами на северо-востоке острова, которые по-прежнему входят в состав Соединенного Королевства. В Лондоне считают, что изменения в Североирландском протоколе необходимы, потому что после его подписания прошло достаточно много времени и многое изменилось. Лиз Трасс подчеркнула, что Протокол в нынешнем виде угрожает Белфастскому соглашению между Лондоном и Дублином, которое было подписано в апреле 1998 года для урегулирования конфликта в Северной Ирландии.
Ситуация в Северной Ирландии резко изменилась две недели назад после состоявшихся 5 мая выборов в Ассамблею этой части Соединенного Королевства, на которых победила ирландская националистическая партия «Шинн Фейн», выступающая за воссоединение Северной Ирландией с Ирландией. Ставшая второй Демократическая юнионистская партия (DUP) выступает за сохранение североирландских графств в составе Великобритании и отказывается входить в коалиционное правительство, если в Протокол не будут внесены изменения. Причем, лидер DUP Джеффри Дональдсон подчеркнул, что «юнионисты» долго ждать перемен не намерены.
Реакция на планы Лондона с материка не заставила себя долго ждать. Ее можно подытожить двумя словами – возмущение и шок.
Лиз Трасс уже объяснила мотивацию Великобритании по телефону Марошу Шефровичу, заместителю Урсулы фон дер Ляйен, который отвечает в ЕС за отношения с Лондоном. Шефрович в ответ недвусмысленно намекнул, что изменение Североирландского протокола в одностороннем порядке может стоить британцам соглашения о свободной торговле с объединенной Европой.
«Односторонние действия противоречат международным соглашениям и поэтому неприемлемы»,- говорится в заявлении вице-президента ЕК, который также добавил, что если Лондон изменит Протокол без согласования с Брюсселем, то Европа прибегнет ко всем имеющимся в ее распоряжении средствам. Речь может идти о введении тарифов на товары из Великобритании или даже о замораживании всего соглашения о свободной торговле между ЕС и Соединенным Королевством, подписанного в 2020 году.
Как пишет Guardian, в Брюсселе еще не приняли окончательного решения, как действовать в том случае, если Лондон внесет изменения в Североирландский протокол в одностороннем порядке. Еврочиновники все еще надеются на возможность нахождения компромисса за столом переговоров, но настроены в Брюсселе, похоже, решительно и разрешать Лондону в одностороннем порядке менять соглашение не намерены.
Не определились еще, похоже, с решением проблемы и в Лондоне. Юристы говорят о двух возможных вариантах действий Великобритании. Лиз Трасс с Борисом Джонсоном могут приостановить действие отдельных пунктов Протокола при помощи его чрезвычайной статьи 16. Подписанты имеют право это сделать, если решат, что действие Протокола привело к «серьезным экономическим, социальным или экологическим трудностям». Однако статья 16 подразумевает изменение лишь отдельных пунктов, но не отказ от всего Протокола.
Лондон также может воспользоваться для внесения изменений в Североирландский протокол в одностороннем порядке британским законодательством.
Очередным обострением отношений между Лондоном и Брюсселем обеспокоены за океаном. В Вашингтоне опасаются, что споры из-за Северной Ирландии нарушат единство коллективного Запада и ослабят его борьбу с Россией, в которой Великобритания играет очень активную роль. Успокаивать страсти между американскими союзниками в Европу в ближайшие дни направляется во главе представительной делегации влиятельный конгрессмен Ричард Нил. Он уже призвал Лондон и Брюссель найти взаимовыгодное и приемлемое решение проблемы. Делегация посетит Лондон, Брюссель, Белфаст и Дублин.