Трамваи поедут на российской тяге

Как сообщает Фонд развития промышленности, в рамках программы импортозамещения «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ, Сарапул) открыл участок по производству тяжелых тяговых электродвигателей для низкопольных трамваев. Данное начинание позволит заместить на российском рынке продукцию европейских производителей.

Как сообщается в пресс-релизе ФРП, новый двигатель ДАТ-72 разработан специалистами СЭГЗ и «производится из российских материалов». Объем инвестиций в данное импортозамещающее производство составил 268,6 млн рублей, из которых 200 млн рублей — льготный кредит ФРП, остальное — собственные средства предприятия. На первоначальном этапе планируется выпуск 1000 изделий в год.

Ключевыми преимуществами нового двигателя являются повышенный срок службы, наличие у него защиты подшипниковых узлов от электроэрозии, и более низкая цена по сравнению с импортными аналогами. Выручка от реализации проекта составит более 500 млн рублей в год. Для производства ДАТ-72 на заводе будет создано 150 рабочих мест. Основным заказчиком ДАТ-72 стал крупнейший российский производитель пассажирского электротранспорта компания «ПК Транспортные системы».

До последнего времени 75% тяговых электродвигателей для российских низкопольных трамваев закупалось в Чехии и Австрии. Создание отечественного производства в Сарапуле поможет заместить до 50% импорта и даст возможность укомплектовывать до 250 трамваев в год. Всего же, в рамках федеральной программы модернизации городского электротранспорта предполагается обновить не менее 1500 трамвайных вагонов. Финансировать данную программу намерены Фонд национального благосостояния, ВЭБ.РФ и частные инвесторы-концессионеры.

Указывается, что трамваи серии 71-93 М «Витязь» и 71-911 ЕМ «Львенок», на которые устанавливается новый электродвигатель, эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Улан-Удэ, Череповце, Ульяновске, Ижевске и Красноярске. До последнего времени 75% тяговых электродвигателей для данных трамваев закупалось в Чехии и Австрии.