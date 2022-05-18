ЦБ сообщил о рекордных накоплениях на счетах эскроу

В I квартале объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил более 3,7 трлн рублей. Портфель кредитов застройщикам по итогам квартала вырос до 3,1 трлн рублей. Рекордный объем привлеченных за квартал средств говорит о сохранении высоких темпов продаж жилья, сообщили в Центробанке.

«Объем раскрытия счетов эскроу по завершенным объектам в I квартале 2022 года был значительный – 91 тыс. счетов на 380 млрд руб., но все же ниже IV квартала 2021 года – 125 тыс. счетов на 492 млрд руб. В результате накопления на эскроу выросли на 604 млрд руб. (+19%), а объем средств, депонированных на счетах эскроу, превысил 3,7 трлн руб. (более 98% – средства населения), что с запасом покрывает портфель кредитов застройщикам», — говорится в обзоре ЦБ «О проектном финансировании строительства жилья в I квартале 2022 года».

Проектное финансирование застройщиков регулятор считает одним из главных драйверов кредитования, на него пришлось 43% квартального роста корпоративного портфеля.

Ранее «Эксперт» писал, что объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, по итогам прошлого года достиг почти 3,1 трлн рублей. Только в IV квартале россияне вложили в строящееся жилье 0,9 трлн рублей, что является максимальным показателем с начала реформы, и подтверждает высокие темпы продаж квартир в новостройках, отметили в ЦБ.

