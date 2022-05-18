ЦБ сообщил о росте трендовой инфляции в апреле

Трендовая инфляция, которую Банк России оценивает для очистки динамики цен от разовых факторов, в апреле выросла до 10,11% с 9,52% в марте. Оценка, рассчитанная на коротком трехлетнем временном интервале, повысилась с 10,96% до 11,67%. Оба показателя приблизились к уровням, ранее наблюдавшимся в 2015 году, сообщили в ЦБ.

«Месячный пик роста потребительских цен был пройден в марте, при этом инфляционное давление, выраженное как рост цен устойчивых компонент потребительской корзины, сохраняется на высоком уровне. Среднее значение оценок модифицированных показателей базовой инфляции в годовом выражении несколько снизилось после существенного повышения в марте», — говорится в пояснении Центробанка.

При этом отмечается, что баланс рисков по-прежнему остается смещенным в сторону проинфляционных. Ранее регулятор отметил, что во второй половине марта — начале апреля недельный рост цен существенно замедлился, в том числе под влиянием укрепления курса рубля.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению регулятора, она может служить более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

Ранее «Эксперт» писал, что инфляция в России с 30 апреля по 6 мая замедлилась до 0,12% против 0,21% неделей ранее. Это следует из обзора «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ. Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление роста цен на продовольственные товары за счет снижения цен на плодоовощную продукцию, а также темпов роста цен на другие продукты питания. Кроме того, замедлился рост цен на непродовольственные товары, при продолжающемся девятую неделю подряд снижении цен на автомобильный бензин.

