Цены на газ в США: американцев озадачили прогнозом на лето

Обычно летом газовики готовятся к зиме и заполняют «голубым топливом» газохранилища. В этом году ситуация иная. Американцы, как образно выразился один из газовых аналитиков, оказались во власти матери-природы. Он имел в виду, что летом, которое по прогнозам синоптиков будет жарким, из-за круглосуточной работы кондиционеров резко повысится спрос на газ.

В этом году цены на газ в Америке уже удвоились, но это не предел. Летом они, по прогнозам экономистов, из-за жары вырастут еще как минимум на четверть. Между тем, предложение все сильнее отстает от спроса, а в хранилищах газа меньше обычного.

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Обычно цены на газ в это время года ведут себя спокойно. В этом году они вопреки ожиданиям растут. Фьючерсы на газ 17 мая выросли на 4,4% на фоне жаркой весны в южных штатах, где в отдельных местах столбик термометра уже поднимается выше 38 градусов. В Техасе, Оклахоме и Луизиане на этой неделе ожидаются рекордно высокие температуры. В Техасе после того, как неожиданно перестали работать 6 электростанций, Совет по надежности электроснабжения (ERCOT) попросил потребителей экономить электроэнергию.

Сейчас фьючерсы с поставкой в июне можно купить по 8,3 доллара за миллион британских термических единиц. За неполных пять месяцев текущего года цены на «голубое топливо» выросли на 123%. Это значит, что к рекордно высоким ценам на топливо на автозаправках прибавятся и заоблачные цены на природный газ и электроэнергию. В таких случаях коммунальщики и энергетики обычно переходят на более дешевый уголь, но сейчас с углем такая же проблема. В этом году он даже дороже газа и стоит в пересчете на миллион термических единиц от 9 до 10 долларов.

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«Вероятность того, что цена газа станет летом двузначной за миллион термических единиц увеличивается с каждым днем»,- приводит CNBS слова Мэтта Палмера из S&P Global Commodity Insights.

По мнению Роба Таммеля, старшего менеджера TortoiseEcofin, в этом году цены на рынке фьючерсов не опустятся ниже 8 долларов. Он, правда, надеется, что в апреле 2023 года они вновь будут ниже 5 долларов. В прошлом году в середине мая миллион термических единиц газа стоили в США около 3 долларов, а пару лет назад цена опускалась, правда, на короткие промежутки времени даже до полутора долларов.

Джон Килдаф из Again Capital полагает, что совсем скоро цена газа поднимется до 12-14 долларов. До нынешних 8 долларов она может опуститься, если август будет прохладным и кондиционеры перестанут работать сутками напролет.

Газ становится сверхдорогим не только в Европе, но и по другую сторону Атлантики. Между тем, цены на него в Америке напрямую с глобальным рынком не связаны, несмотря на то, что 15% его в виде сжиженного газа (СПГ) уходят за рубеж. В Европе, кстати, цены на СПГ приблизительно в четыре раза выше.

Во время пандемии добыча газа в США резко снизилась. Сейчас газовики наращивают добычу, но происходит это медленно. В феврале они, к примеру, добывали 3,262 млрд м³, а в декабре 2021 г. – 3,361 млрд м³.

При такой ситуации с добычей и холодным началом весны не удивительно, что ситуация с подготовкой к зиме вызывает у многих специалистов тревогу. Сейчас газа в хранилищах на 18% меньше, чем в середине мая 2021 года и на 16% меньше среднего показателя на эту дату за пять лет. Осложняет ситуацию и высокий спрос на американский СПГ за границей.

Добыча газа пусть и не так быстро, как хотелось бы, но все же растет. Хорошие перспективы по ее росту у газовых компаний, обладающих собственными газопроводами. Например, Kinder Morgan быстрее остальных наращивает добычу в Пермианском бассейне.

Для компенсации потери российского газа европейскими союзниками США намерены наращивать экспорт американского СПГ в Европу, но для этого необходимо расширить экспортно-импортную инфраструктуру, которая сейчас работает на полную мощность. Роб Таммель считает, что в ближайшие пару лет экспорт американского СПГ увеличится приблизительно на 20%.