Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара заблокировала начало переговоров по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе, передает ТАСС.

По данным собеседника DPA, на 18 мая было намечено обсуждение заявок Финляндии и Швеции на вступление в организацию. Это означало бы, что процесс приема в НАТО этих стран запущен.

Теперь из-за позиции Анкары начало переговоров отменилось. Как сообщается, Турция четко обозначила, что не может одобрить этот процесс.

Ранее Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. В штаб-квартире альянса сообщили, что процесс рассмотрения займет несколько недель.

Принятие нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет, который должен рассмотреть заявку. Затем соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах организации.

Ранее «Эксперт» писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган выставил Западу ультиматум: по его словам, Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО до тех пор, пока не будет выполнен ряд условий Анкары, в числе которых прекращение поддержки скандинавскими странами курдского движения и снятие ограничений на экспорт в Турцию оборонных технологий.