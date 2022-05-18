В «Газпроме» разъяснили, как идет снабжение Европы через Украину

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», — 51,6 млн куб. м на 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома». «Заявка на ГИС “Сохрановка” отклонена», — приводит информагентство слова официального представителя российского холдинга Сергея Куприянова.

Напомним, что в начале марта через Украину в Европу прокачивалось до 109,6 млн куб. м газа. При отсутствии дополнительных ограничений, таких, как сейчас, объем прокачки зависит от заявок со стороны стран Евросоюза.

Как сообщалось ранее, «Оператор ГТС Украины» 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через «Сохрановку». Причиной украинские представители назвали «форс-мажорные» обстоятельства, в результате которых названный оператор не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» на территории бывшей Луганской области Украины. В связи с этим, Украина отклоняет номинации для транспортировки газа, отказывая в его приеме.

При этом, напоминает ТАСС, украинская сторона предложила поставлять (предназначенный для транзита через «Сохрановку» — «Эксперт») газ в Европу через ту же «Суджу», на что в «Газпроме» ответили, что исходя из российской потоковой системы осуществить подобное перераспределение потоков невозможно. Представители российской компании также отметили, что не видят оснований для прекращения прокачки газа через «Сохрановку», сообщив, что не получали подтверждений обстоятельств форс-мажора, упоминаемого украинской стороной.