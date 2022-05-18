В Минсельхозе отметили рост в птицеводстве, свиноводстве, производстве КРС, молока и яиц

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о росте производства продукции животноводства и переработки по ключевым направлениям. Об этом говорится в сообщении на сайте аграрного ведомства. По словам министра, в животноводстве наблюдается рост поголовья птиц и свиней, увеличение производства КРС, молока и яиц. Перерабатывающая промышленность увеличила выпуск гречневой крупы (+29,3%), макарон (+13,5%), муки (+10,1%), а также молочной продукции, в том числе сливочного масла (+11,1%), сыров (+5,9%) и молока (+4%). В целом , как было сказано, показатели текущего года по прогнозам Минсельхоза, будут не ниже прошлогодних.

Министр сельского хозяйства также отметил, что в настоящее время яровыми культурами в России засеяно около 30 млн.га, а подкормка озимых проведена на площади 16,5 млн га.

Данные результаты были озвучены на состоявшемся под руководством Патрушева заседании оперштаба по обеспечению стабильного функционирования российского агропромышленного комплекса, где были рассмотрены вопросы производства продукции АПК, ход посевной компании и темпы доведения господдержки до аграриев.

Отдельно Патрушев подчеркнул необходимость постоянного контроля со стороны органов управления АПК субъектов.

Была затронута на совещании и тема пожарной безопасности на землях сельхозназначения. Как сообщается, Минсельхозом, совместно с российскими регионами, проработаны и утверждены «дорожные карты» по профилактическим мероприятиям. В целях повышения ответственности аграриев Министерство изменило правила предоставления господдержки. Отныне собственники и пользователи сельхозземель, допускающие нарушения пожарной безопасности, не могут претендовать на получение субсидий. Кроме того, комплекс надзорных мероприятий в части пожарной безопасности на таких землях реализуют территориальные управления Россельхознадзора.

Министром было отмечено, что ключевым инструментом защиты имущественных интересов аграриев при наступлении ЧС является сельхозстрахование. Как было сообщено, в нынешнем году на его поддержку предусмотрено 5,3 млрд рублей.

Напомним, 10 марта на правительственном совещании под председательством президента, глава Минсельхоза предварительно спрогнозировал производство скота и птицы в 2022 году на уровне 16 млн тонн, молока — 32,5 млн тонн, отметив, что эти показатели выше прошлогодних.

«Продовольственная безопасность нашей страны обеспечена. Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции. Кроме того, мы готовы продолжать исполнять экспортные обязательства», — заявил тогда министр.