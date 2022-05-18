В турецких отелях можно будет расплатиться картой «Мир»

Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Кроме того, подписан документ об увеличении числа авиарейсов между странами. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в республику, передает ТАСС.

«Мы обсуждали возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», — сообщил Новак.

Он также отметил, что были достигнуты договоренности об увеличении количества аваирейсов как со стороны турецких авиалиний, так и со стороны российских. По словам вице-премьера, в прошлом году в Турции наблюдался рост числа туристов из России, до 4,7 млн человек. В этом году страны рассчитывают турпоток сохранить и даже преумножить, поэтому считают важным обеспечить удобное транспортное сообщение.

Новак также сообщил о росте товарооборота между Россией и Турцией. По его словам, несмотря на текущую экономическую конъюнктуру, в первом квартале он увеличился в 2,1 раза, до $13,7 млрд.

Ранее «Эксперт» писал, что в текущем году власти Шри-Ланки планируют признать российскую платежную систему «Мир». За перелеты на шриланкийских авиалиниях уже можно расплачиваться в рублях, сообщила посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.

