Вице-мэр Ефимов: В Москве выставили на торги 36 объектов для бизнеса

Под бизнес-задачи в Москве выставили на продажу 36 объектов недвижимости. Прием заявок стартует с 30 мая и продлится по 20 июня. Предпринимателям предложат 34 помещения и два здания, оно из которых с земельным участком. Сами торги пройдут в июне, сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Нежилая недвижимость, реализуемая на городских торгах, традиционно пользуется спросом у инвесторов. В настоящее время на аукцион выставлены 36 объектов в восьми округах столицы: на западе предлагается 10 лотов, на юго-западе – шесть, на севере, северо-востоке и в центре – по четыре объекта, на юге – три, на юго-востоке – два, а на востоке – одно помещение и два здания, одно из которых с земельным участком. На небольших площадках новые собственники смогут открыть микропредприятия, а в самом просторном помещении площадью более 1,5 тысячи квадратных метров – крупный торговый объект», – рассказал Ефимов.

Четыре лота на западе города расположены в одном жилом доме Можайском районе, еще два – в районе Очаково-Матвеевское, по одному – в Раменках, Солнцеве, Дорогомилове и Филевском Парке. Помещения площадью от 21 до 186,8 кв. метров находятся в подвалах и на цокольных этажах.

Помещения площадью от 27,3 до 235,8 кв. метров инвесторы смогут найти на юго-западе столицы. Два из них - в Академическом районе, остальные – в Зюзине, Гагаринском и Обручевском районах, Южном Бутове.

Лоты площадью от 53,6 до 917,9 кв. метров представлены на севере города. Три из них – в Войковском районе, еще одно – на Соколе. На северо-востоке предлагаются лоты площадью от 9,3 до 607 кв. метров на подвальных этажах жилых домов, в Центральном округе – от 49,6 до 324,3 кв. метров на подвальном, первом и мансардном этажах жилых домов и нежилых зданий.

На юге Москвы можно приобрести просторный объект площадью 1,5 тыс. кв. метров под торговые цели. Оно занимает подвальный и первый этажи нежилого здания, примыкающего к жилому дому в Южном Чертанове. Еще два объекта площадью по 65 кв. метров расположены в Донском районе и Царицыне.

В Юго-Восточном округе инвесторам доступно для покупки помещение на два этажа площадью более 510 кв. метров в доме на Перовском шоссе. Объект в 154,4 кв. метров предлагается на первом этаже дома на Смирновской улице.

На востоке Москвы предприниматели могут приобрести один из трех лотов: объект площадью 416,9 кв. метров, расположенный на первом и втором этажах трехэтажного здания на Средней Первомайской улице, отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 780,5 кв. метров с земельным участком на Нижней Первомайской улице, а также двухэтажное здание в 370,9 кв. метров на улице Гастелло.

«Среди предлагаемых объектов есть готовые бизнес-решения, помещения с выполненными черновыми работами, а также лоты, требующие ремонта и переоборудования. Инвесторы смогут подобрать подходящий по местоположению, площади, стоимости, состоянию и иным характеристикам объект. Свободное назначение лотов дает широкие возможности для осуществления коммерческой и иной деятельности. Приобретение нежилой недвижимости на городских аукционах пользуется популярностью среди предпринимателей и жителей столицы, средний уровень конкуренции на торгах составляет семь участников на лот», – рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.