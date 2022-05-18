Вице-мэр Ефимов: в Москве на треть вырос объем льготных ипотек в апреле

Сумма выданных льготных ипотечных кредитов в Москве в апреле этого года выросла на треть до 8,2 млрд рублей по сравнению с мартом. Столица является лидером в этом виде кредитования, на ее долю приходится 23,6% от общей суммы в стране. Об этом вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В апреле 2022 года в столице было выдано льготных ипотечных кредитов общим объемом 8,2 миллиарда рублей, что на 34% больше показателей марта. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму свыше полутриллиона рублей», – отметил вице-мэр.

С января по апрель 2022 года Росреестр Москвы оформил 39,6 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, это на 0,1% больше значения прошлого года и на 43,8% превышает показатель четырех месяцев 2020 года.

В апреле зарегистрировали почти 8 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 35,2% меньше показателя марта. По сравнению с апрелем 2021 года число регистраций снизилось на 38,3% до 12,9 тыс. сделок. Показатели апреля стали самыми низкими с января прошлого года, когда было зарегистрировано 5 948 сделок. Самые низкие значения по количеству ипотек были фиксированы в 2020 году во время действия ограничительных мер из-за пандемии.

Объем регистраций ипотечных сделок снизился в апреле ожидаемо, считает руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. Это произошло после пересмотра условий льготной ипотеки, которая пользовалась высоким спросом и ставила рекорды в 2021 году.

«В первой половине апреля на регистрацию в основном поступали заявления по ранее одобренным кредитам. К концу же месяца ипотечные сделки оформлялись на новых условиях, при этом рынок испытывал дополнительное давление роста инфляции, мартовского падения рубля, а также увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в феврале, что привело к пересмотру банками кредитной политики. В свою очередь, новые принятые правительством антикризисные меры, которые могут поддержать спрос и отрасль в целом, а также снижение ключевой ставки в конце апреля еще не успели отобразиться на статистических данных», – добавил Майданов.

Важность ипотечного кредитования граждан ранее отмечал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. По его словам, выдача ипотеки в некоторых регионах упала и необходимо восстанавливать объемы кредитования для поддержки спроса на новое жилье.