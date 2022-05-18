Владимир Путин: «Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер»

Президент Владимир Путин провел 17 мая совещание по незамедлительной государственной поддержке нефтяной отрасли. Правительству и нефтяным компаниям предписано не только продолжить переориентацию экспорта с Запада на Восток, но и резко усилить насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами и нефтехимическими товарами. В ответ правительство обеспечит производителей льготными кредитами и прорывными технологиями и оборудованием. А европейская промышленность, уверяет президент, оказалась на грани «аутодафе».

Владимир Путин обращается к теме поддержки российского ТЭК в условиях санкций практически постоянно. В частности, предыдущее экономическое совещание с такой повесткой было проведено 14 апреля. Отрасль — самый крупный поставщик в бюджет и на внутренний рынок финансовых ресурсов. Западные рестрикции против отечественной нефтегазовой отрасли постоянно нарастают. США, Канада, Великобритания уже ввели нефтяное эмбарго. Правда, российские поставки в эти страны были относительно невелики и поэтому особого урона этот запрет нашему ТЭК не принес.

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Однако крупнейшие европейские и даже азиатские нефтетрейдеры (например, швейцарско-нидерландская Vitol и сингапурская Trafigura) стали одним за другим сокращать закупки нефти в России. Россию покинули американская компания ExxonMobil, британская BP англо-голландская Shell.

С 15 мая всем европейским энергокомпаниям Еврокомиссия запретила приобретать нефть у госкомпаний «Роснефть» и «Газпромнефть».

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Более того, в ЕС с 4 мая (правда, пока безуспешно) пытаются вслед за США объявить России нефтяное эмбарго с отсрочкой его полного запуска от полугода до 9 месяцев. Последние новости с этого фронта: предложение со стороны США ввести хотя бы полшины на нефть из России.

В апреле отрицательная динамика приобрела вообще тревожный характер. ИА «Девон» сообщило, что в апреле добыча нефти упала на 9%. В МЭА при этом считают, что в июле добыча продолжит падение из-за европейских санкций. Если в апреле она составляла до 0,9 млн бар./сутки, то в июле — все 3 млн баррелей.

Однако в мае ситуация несколько выправилась. В первой половине этого месяца добыча нефти, по данным российского Минэнерго, увеличилась на 2%, а нефтепереработка — на 4%. Главная причина — рост нефтеэкспорта в апреле по сравнению с провальным мартом.

По данным МЭА, в апреле экспорт нефти из России вырос на 620 000 баррелей в сутки и достиг 8,1 млн, что близко к февральскому уровню. Поставки в ЕС, США и Великобританию при этом сократились на 1,2 млн баррелей в сутки. Зато объемы, поставляемые в Индию и Турцию, выросли на 730 000 и 180 000 баррелей в сутки соответственно. И Россия, по оценкам индийских СМИ, переместилась с 10-ого на 4 место по импорту в страну нефти. То есть, российские экспортеры в основном выполнили задание президента от 14 апреля — переориентировали часть поставок с Запада на Восток.

Но восстановление экспортных позиций обошлось не бесплатно. Пришлось сбросить цены на Urals по сравнению с Brent, скидка составляет до 30 долларов в расчете на баррель. Вынуждены отечественные экспортеры и перплачивать за фрахт танкеров. Сейчас доставка 120 тыс. тонн нефти из Приморска в Роттердам стоит $5 млн вместо прежних $600-700 тыс.

Но все равно доходы от экспорта нефти в этом году из-за более высоких мировых цен существенно выше, чем в 2021-м.

Нефть от скважины до бака

В любом случае ситуация в отечественном ТЭК, особенно в нефтяной отрасли, требует пристального внимания. На совещании у президента 17 мая и были предложены. немедленных антисанкционные меры.

Правда, они требуют существенной доработки на уровне правительства, естественно, с учетом предложений от бизнеса.

Но основной контур мер господдержки ТЭК уже установлен.

Глава государства предупредил, что «изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер» И поэтому «делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным».

Новая антисанкционная модель «нефтянки» должна быть построена, как считает президент, по следующей схеме: «В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».

Иными словами, главная цель нефтяной отрасли — срочная переориентация с экспорта (в прошлом году была экспортирована почти половина добытой нефти) на покрытие потребностей внутреннего рынка.

С этой целью государство будет, как обещал президент, всемерно «стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервиса, включая освоение и эксплуатацию месторождений».

Речь идет об углублении переработки нефти на НПЗ, с целью получить не только больше высококачественного бензина и дизтоплива, но и сырья для нефтехимии. Последнее тем более актуально, что в Россию прекращен импорт многих химических продуктов. Поэтому импортозамещение в этой сфере является более чем актуальным.

Поэтому нефтяной и нефтехимическим отраслям президент обещал льготные кредиты, доступность страховых услуг, помощь при поставках современного оборудования и технологий.

А для стимулирования импортозамещения в ТЭК, напомним, на совещании у президента 14 апреля было принято решение сформировать общие пакеты заказов на проектирование и изготовление нефтегазового оборудования. 16 мая правительство объявило, что обнулит импортные пошлины при ввозе оборудования для реализации инвестиционных проектов.

Правда, поиск и внедрение новых технологий наверняка не дело ближнесрочной перспективы. Потребуется несколько лет. Впрочем, далеко не всегда надо стремиться к немедленному освоению всех недавно разведанных месторождений. Тем более в условиях неизбежного сокращения добычи. Так, глубоководные нефтяные месторождения в Арктике пока недоступны нашим технологиям. Но и их разработка понадобится, скорее всего, несколько позже — ближе к концу 2020-х годов.

Нефтяные компании, по неофициальной информации, поднимали на последнем совещании у президента и тему налоговых льгот. В начале апреля в Минфине в принципе не исключали возможность пересчета демпфера в акцизах на бензин в пользу производителей и, соответственно, в минус бюджету. Эту идею активно поддерживали в Минэнерго. Но потом Минфин сдал назад: возвратный акциз вводится для того, чтобы стимулировать внутренне производство бензина вместо увеличения экспорта. Но сейчас отрасли и так придется переориентироваться на внутренний рынок. А бюджет только потерял бы деньги.

Ряд компаний просит и уменьшить ставки НДПИ, и налога на добавочный доход. Но это приведет к значительным бюджетным потерям. Поэтому возможны только точечные льготы. Так, в правительстве обсуждают вопрос о снижении НДПИ для месторождений Лукойла на Северном Каспии. Тем более, компания выкупила акции «Шелл Россия», которая владела 411 АЗС и заводом моторных масел в Торжке.

Обсуждали на совещании и переориентацию экспортной инфраструктуры. Президент обещал «совершенствовать логистические возможности и обеспечивать систему расчётов в национальных валютах». В последнем случае — не сразу, но работу над этим Путин считает необходимым продолжить.

В этой связи интересная ситуация складывается с Индией. Страна готова платить за весь импорт из России, включая военный, рупиями. Но за нефть пока предпочитает платить долларами.

В любом случае, правительство уже поставило задачу построить третью ветку нефтепровода «Восточная Сибирь—Тихий океан». Сейчас заявленная мощность двух труб доходит до 130 млн тонн в год. Предлагается нарастить ее на 40-50 млн тонн, что может в перспективе почти наполовину заместить потенциально выпадающие поставки нефти ЕС.

Но пока не совсем ясно, кто будет оплачивать грандиозный проект: «Транснефть» (также находящаяся с 15 мая под европейскими санкциями), добывающие компании или федеральный и региональные бюджеты? Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что у компаний сейчас на это денег нет. Трудности испытывает и бюджет, из которого, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, в этом году около 8 трлн руб. направят на ликвидацию последствий санкций.

Видимо, на цели строительства ВСТО-3 придется выделить часть средств ФНБ, в котором на 1 мая остается более 11 трлн руб. (8,3% от ожидаемого ВВП).

Таким образом, несмотря на все санкционные проблемы, выход для нефтянки, как уверен президент, есть. Находится он пути создания новых бизнес-моделей при ориентации на внутренний рынок, переработку и на новые экспортные рынки и коридоры.

А вот в перспективах промышленности стран ЕС президент сильно сомневается. Европейские и прочие западные правительства задолго до украинских событий сделали ставку на развитие альтернативной энергетики в противовес углеводородной. В результате, в последнюю во всем мире упали инвестиции. Возник дефицит. Цены поползли и резко вверх. Замена российских энергоресурсов поставками из других стран, может быть, в перспективе и возможна. Но ценовая конъюнктура повысится в разы. Тем самым целый ряд промышленных отраслей, по словам Владимира Путина, готовят к аутодафе (сожжению на костре по приговору суда инквизиции).