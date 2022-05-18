Владимир Ефимов: Инфляция в Москве замедлилась до 1,6% в апреле

В Москве стабилизируется ситуация с уровнем цен. Так, в апреле этого года инфляция замедлилась до 1,6 %, что ниже, чем в феврале, когда этот показатель составлял 1,7%. Об этом сообщил вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За период с 1 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,3% по сравнению с сопоставимым периодом в апреле, когда цены выросли на 0,7%», – добавил вице-мэра.

Улучшение ситуации в экономике во многом обусловлено за жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, отметили в правительстве. Инфляцию удается сдерживать за счет снижения цен на овощи, замедления темпов роста цен на прочие продукты питания и непродовольственные товары. Это происходит в основном за счет укрепления курса рубля. Кроме того, дешевеют некоторые виды услуг, например, стоимость перелета в экономклассе снижается на протяжении последних трех недель.

«За неделю с 7 по 13 мая инфляция составила 0,2%. Это на 0,1 процентного пункта выше показателя аналогичной недели прошлого года, когда рост цен составил 0,1%. На продовольственные товары цены выросли на 0,5%, на непродовольственные товары и услуги в среднем не изменились», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

За неделю с 7 по 13 мая в столице снизились цены на ряд товаров. Например, помидоры подешевели на 2,5%, капуста - на 3,1%. Из непродовольственных товаров телевизоры потеряли в стоимости около 1%, на 0,7% подешевели пылесосы, цены на смартфоны не изменились, добавил министр.