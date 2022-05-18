Ефимов: два новых корпуса построят на площадке «Алабушево» в ОЭЗ Москвы

Новые производства и более 500 рабочих мест в течение двух лет появятся на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы. Для этих целей на площади почти 40 тыс. кв. метров возведут два лабораторно-промышленных корпуса. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадке “Алабушево” технополиса “Москва” появятся два новых лабораторно-промышленных корпуса. В их состав войдут административно-офисные и санитарно-бытовые помещения, производственно-складские цеха, службы контроля качества, диспетчерские, а также зоны отдыха, столовые и медпункты. Доля лабораторно-промышленных помещений составит 60% от общей площади корпусов. В целом здания займут около 38 тысяч квадратных метров, что больше, чем у трех аналогичных объектов, построенных в прошлом году. На возведение корпусов потребуется около двух лет. Благодаря вводу в эксплуатацию новых площадок в ОЭЗ будет создано свыше 500 дополнительных рабочих мест», – рассказал Ефимов.

В «Алабушево» уже есть три лаборатории и административное здание, которые предоставляются компаниям в аренду. Другие строения резиденты возводят или уже возвели самостоятельно. На данный момент на этой площадке технополиса размещены 50 инновационных компаний.

«Новые лабораторно-промышленные корпуса спроектированы с учетом всех современных требований: они предполагают свободную планировку, высоту потолков до девяти метров и нагрузку на перекрытия до двух тонн на квадратный метр. При выборе новых арендаторов предпочтение будет отдаваться импортозамещающим производствам», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Управляющая компания ОЭЗ готова взять на себя обслуживание инженерных систем, сопровождение комплексной системы быстрого реагирования на аварийные ситуации и некоторые другие услуги, заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Опираясь на запросы компаний, уже локализовавших производство на территории площадки «Алабушево», управляющая компания расширяет перечень услуг и сервисов для арендаторов, среди которых сегодня представители таких отраслей как микроэлектроника, фармацевтика, приборостроение. Это делает площадку максимально комфортной для индустриальных инвесторов», – сказал Дегтев.