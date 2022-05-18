Еврокомиссар сообщил, что шестой пакет санкций ЕС против России заблокирован

Очередной, шестой пакет санкций ЕС против России оказался заблокирован.

Об этом в эфире канала Rai News 24 заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает ТАСС. «Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», — сказал Джентилони, выразив вместе с тем оптимизм «по поводу перспектив нахождения компромисса».

По его словам, Будапешт, который не поддерживает антироссийские санкции, выступает не против введения энергетического эмбарго. Джентилони пояснил, что Венгрия указывает «на сложности страны определенного географического положения и модели энергетического обеспечения», в связи с чем «считает, что может рассчитывать на определенную поддержку, хотя это непросто».

В Евросоюзе пока не могут достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов — с 2023 года. Венгрии и Словакии предлагается разрешить закупать российскую нефть до конца 2024 года.

Накануне, 17 мая, президент РФ Владимир Путин провел совещание по незамедлительной государственной поддержке нефтяной отрасли. Правительству и нефтяным компаниям предписано не только продолжить переориентацию экспорта с Запада на Восток, но и резко усилить насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами и нефтехимическими товарами. В ответ правительство обеспечит производителей льготными кредитами и прорывными технологиями и оборудованием. Европейская промышленность, отметил глава государства, оказалась на грани «аутодафе».