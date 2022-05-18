За сутки в плен сдались около 700 украинских военных с «Азовстали»

В течение 24 часов в плен решили сдаться 694 украинских военных и боевиков-националистов, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых», — указывается в сообщении.

Согласно информации российского оборонного ведомства, общее число сдавшихся в плен украинских силовиков с «Азовстали» достигло 959.

«Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики», — отмечает Минобороны.

Ранее «Эксперт» писал о том, что около 16 тыс. украинских силовиков и наемников попали в «котел» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, всего подразделения противника насчитывают менее 20 тыс. бойцов, о чем писали, в том числе и некоторые украинские источники. Киселев подчеркнул, что основная задача подразделений ВСУ, окопавшихся под Лисичанском и Северодонецком, это уничтожение инфраструктуры на территории республики.