Захарова указала на привлечение детей к деятельности нацистских организаций на Украине

Киевские власти вовлекают несовершеннолетних граждан в националистическую деятельность. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Министерства иностренных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Я хотела бы упомянуть еще об одном факте, который вскрылся за это время на территории Украины. Хотела бы сказать о вовлечении несовершеннолетних в деятельность украинских националистических формирований. По мере изгнания с территории Донбасса националистических формирований Украины открываются новые факты, подтверждающие вовлечение детей в деятельность этих человеконенавистнических структур», — цитирует Захарову агентство.

Дипломат отметила, что праворадикальные структуры «на системной основе занимались и до сих пор занимаются распространением экстремизма среди несовершеннолетних».

Представитель МИД подчеркнула, что Россия призывает профильные международные организации по линии ООН, ОБСЕ, а также специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах «обратить особое внимание на действия Киева по вовлечению детей в преступную деятельность нацистских организаций и распространению радикальных идей среди несовершеннолетних».

Ранее «Эксперт» сообщал, что за сутки в плен сдались 694 украинских военных и боевиков-националистов, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Общее число сдавшихся в плен украинских силовиков с «Азовстали» достигло 959.