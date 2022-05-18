Заммэра Ефимов: в новом технопарке Москвы в Северном создадут 1 тыс. рабочих мест

В создание технопарка в Москве в районе Северный инвестируют порядка 13 млрд рублей, ежегодный эффект для городского бюджета составит 3,3 млрд рублей. В технопарке будет 1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок под проектирование и создание технопарка с распределительным центром на территории района Северный получит компания «Фармстандарт». Общая площадь застройки составит 109 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 13 миллиардов рублей, а ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет — в 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, благодаря проекту в городе появится еще тысяча рабочих мест», — сказал Ефимов.

Земельный участок площадью 14,4 гектаров выделят в рамках нового масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Особый статус проекта даст инвесторам ряд преференций, в частности, земельный участок будет выделен без проведения торгов.

«Технопарк фармацевтической компании должен появиться в течение пяти лет: на такой срок выделяется земля в рамках реализации МаИП. Строительство объекта начнется после оформления городом земельно-правовых отношений с инвестором», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Согласно плану, в технопарке расположится единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности. Также появятся подразделения для изучения перспектив производства инновационных лекарств, разработки и трансфера технологий.

«Распределительный центр позволит выстроить логистику и обеспечить доступность лекарств, выпускаемых компанией, а также их своевременное появление в больницах и аптеках. Инвестор готов приступить к реализации проекта в кратчайшие сроки», — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания «Фармстандарт» входит в число лидеров российского фармацевтического рынка. В портфеле компании более 450 наименований лекарственных средств различных форм и дозировок, включая продукцию на экспорт. Лекарства поставляются по всей России и в 12 стран мира.