Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о решении приостановить карьеру

Футболист Марио Фернандес после завершения сезона-2021/22 Российской премьер-лиги намерен приостановить карьеру в ЦСКА.

Заявление Фернандеса опубликовано на сайте «красно-синих».

Спортсмен объяснил свое решение «колоссальной накопившейся усталостью и огромным изнеможением». Он уточнил, что после матча с «Ростовом» собирается улететь в Бразилию, его контракт будет приостановлен. «При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ПФК ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб», — заверил футболист.

Фернандес рассказал, что встречался с президентом клуба Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым и попросил их разрешить провести время с семьей в Бразилии. «Я очень благодарен им за то, что они отнеслись с пониманием к моей просьбе и согласились меня отпустить, общаясь со мной, как с сыном», — подчеркнул Фернандес.

Он пояснил, что решение не связано с «последними событиями в мире» и с «непростым периодом в жизни команды». Фернандес отметил, что в этом году у него родится ребенок.

По словам Романа Бабаева, что клубу удалось «убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта». Бабаев выразил надежду на то, что после «небольшого отдыха» игрок вернется в команду. «Безусловно, это серьезная потеря для клуба, но мы не могли не откликнуться на просьбу Марио. Фернандес более 10 лет отдавал всего себя команде, не жалея здоровья, дважды продлевал контракт. Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта. Подчеркиваю, мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернется домой. Тем не менее, клуб сделает все необходимое по усилению позиции правого защитника», — приводятся слова гендиректора ЦСКА.

Марио Фернандес родился в Бразилии, однако не играл в составе сборной страны; российское гражданство футболист получил в 2016 году. За сборную России Фернандес выступал в 33 матчах, забив пять голов. В ЦСКА он играет с 2012 года, с командой Фернандес провел 328 матчей, забив 10 мячей и сделав 46 голевых передач. В составе столичного клуба футболист становился чемпионом России, дважды побеждал в Суперкубке РФ и один раз завоевал Кубок России.

В сентябре 2021 года Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в российской сборной.