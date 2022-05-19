Акции дня: рекомендация по дивидендам подстегнула покупку акций «Сургутнефтегаза»

Трейдеры активно покупали акции «Сургутнефтегаза» во время торгов на Мосбирже в четверг, 19 мая. За день обыкновенные акции подорожали на +1,26% до 23,69 рублей за бумагу, а привилегированные акции на +5,08% до 34,99 рублей за бумагу.

Интерес к покупке акций возник после того, как компания объявила о том, что совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить «дивы» за 2021 год в размере 4,73 руб. на привилегированную акцию и 80 копеек — на обыкновенную (дивдоходность на четверг 13,5% и 3,4% соответственно). Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 20 июля.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +0,88% до 2445,3 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,98% до 1212,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:30 мск составила 110,58 долларов за баррель (+1,35%). Российская валюта укреплялась – 61,9 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.