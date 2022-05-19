S&P 500 и Dow: худший день c 2020 года

В среду по американскому фондовому рынку прокатилась мощнейшая волна продаж акций. Поводом стала отчетность ритейлеров Target и Walmart. Акции первой рухнули на 27% после сообщения о более низкой, чем ждали, прибыли. Walmart не оправдала ожиданий днем ранее и ее бумаги упали во вторник на 11%, а в среду – еще на 7%.

Рынок увидел в неудовлетворительных доходах доказательства пагубного влияния инфляции на американских потребителей и бизнес. Упали акции и других ритейлеров: Amazon – на 6,6%, Kohl’s – на 10%, Best Buy и Dollar General – на 11%, Macy’s – на 12%, а Dollar Tree – на 15%. Но обвал быстро захватил практически все сектора рынка.

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В итоге к закрытию торгов Nasdaq Composite потерял 4,73%, S&P 500 – 4,04%, а Dow Jones Industrial Average – 3,57%. Для двух последних индексов это был худший день с 2020 года.

От ноябрьского исторического максимума Nasdaq теперь отделяет 29,6%. S&P 500 упал с январского пика на 18,6%. Однако, хотя локальное «дно», сформированное индексами 12 мая, и приблизилось, оно все еще не пробито. В тот день S&P 500 отделяли от входа на «медвежий рынок» (снижение на 20% от пика) доли процентов. Как далеко он сможет пойти вниз, после того, как вернется в эту зону?

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С одной стороны, пройден уже немаленький путь. Reuters в среду привело данные Refinitiv, согласно которым почти две трети акций S&P 500 упали на 20% и более по сравнению с 52-недельными максимумами. По его расчетам, S&P 500 теперь торгуется примерно в 17 раз выше ожидаемой прибыли – самое низкое соотношение P/E после распродажи начала 2020 года. Примерно в том же районе сейчас находится десятилетняя скользящая средняя этого коэффициента.

С другой стороны, последнее говорит не столько о возможности отскока, сколько о том, что по историческим меркам еще не случилось ничего экстремального. P/E бывал в последние десятилетия и ниже, порой (во время мирового финансового кризиса 2008 года) опускаясь даже под отметку 10. Это не говоря о том, что во времена стагфляции 1970-х годов однозначные P/E были для американских акций нормой, а шансы на переход экономики в этот режим растут. К тому, когда сдуваются «пузыри», речь может идти о падении котировок в разы, а не на считанные проценты.

«На днях мы падали примерно на 19,9% по S&P 500 и на 27% по Nasdaq. Я бы сказал, как минимум, что мы, вероятно, удвоим это, – говорил в среду на CNBC легендарный инвестор Джереми Грэнтэм, известный предсказаниями рыночных ’пузырей’. – Если нам не повезет, что вполне вероятно, то мы получим три таких этапа, и это может занять пару лет, как это произошло в 2000-х».

Сдувание больших «пузырей» (на что и обратил внимание Грэнтэм, вспомнив о крахе «доткомов») – процесс очень долгий, состоящий из многих падений и взлетов. Трудно сказать, достигли ли уже нервы публики того состояния, когда распродажи приведут к тому, что, пробив локальное «дно», индексы улетят вниз. На «медвежьих» рынках случается и не столь результативная, хотя и дикая волатильность, когда акции взлетают и рушатся, оставаясь вблизи минимумов. Но пока стратеги инвестбанков вели дискуссию о том, можно ли считать последние события началом настоящей «капитуляции инвесторов», начали капитулировать аналитики.

Глава отдела деривативов Cantor Fitzgerald Эрик Джонстон еще 2 мая предложил клиентам взять американских акций «на отскок», к которому они-де готовы. S&P 500 был тогда в районе 4150 и, действительно, в течение пары дней подскочил до 4300 пунктов. Но затем пошел черный период неудач и около 3920 пунктов Джонстон сбросил карты. «Этот призыв оказался ошибочным, - цитировал Bloomberg в среду записку аналитика. – Больше нет смысла владеть акциями».

