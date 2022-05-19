Арабский выход

Страны Персидского залива интересны нашим производственникам своей экономической стабильностью, которая основана на доходах от нефтегазовой отрасли и колоссальных запасах углеводородного сырья. Параллельно с этим они развивают собственную промышленность и инфраструктуру, и в них существует высокий спрос на зарубежную продукцию и технологии. Опытом выхода на эти рынки предприниматели поделились 18 мая на круглом столе «Горизонт возможностей. Реальность промышленного сотрудничества», который прошел в рамках международного видеомоста «MOSCOW — GCC 2022».

В целом в странах Персидского залива таможенные процедуры не идентичные. К примеру, Бахрейн и Оман синхронизируют свои действия с таможенными органами США, а другие страны больше ориентируются на европейские требования, рассказал исполнительный вице-президент группы компаний Riyadh Group Сергей Цветков. Так, в Бахрейне импортером продукции в эту страну может быть только компания-резидент, и она сама осуществляет импортные процедуры.

«Если это оборудование, — то да, необходимы международные сертификаты. К сожалению, у нас нет особо соглашений, таких чтобы российская сертификация принималась за рубежом. Международный сертификат — это европейский или американский», — уточнил Сергей Цветков. Но в целом нерешаемых сложностей в этой процедуре нет. «Например, мы импортировали бронеавтомобили, — а это сложная вещь. Бахрейн также закупал Камазы для нужд армии. С большими проблемами мы не встречались», — резюмировал он.

В последние годы в ОАЭ растут все направления экономики: свои результаты дала государственная стратегия диверсификации, а также правильный подход к инвестициям, рассказал директор отдела по развитию бизнеса Bin Hamoodah Group/Afhad Holding Сари Кадуро. «Россия интересна с точки зрения техники и конкурентоспособной цены на нее», — полагает он. Возможным механизмом такого проекта может быть совместное производство, с локализацией в Эмиратах, предположил он. Просто экспортерам, в зависимости от продукции и сектора, может понадобиться больше документов о сертификации.

В Катаре подобрать партнера, который возьмет на себя оформление всей документации для сертификации, не очень сложно, сказал генеральный директор компании Lusail Trading and Contracting Юсеф Майя. По его оценке, российской продукции на рынке Катара сегодня не так много, возможно потому, что раньше промышленники не так интересовались рынками арабских стран. «Больше всего растет нефтегазовый сектор, нужна вся инфраструктура для него: строительство зданий, дорог, освещение, любые продукты и нестандартные технологии», — отметил он. «Говоря о том же освещении — все знают Philips и другие мировые бренды, но мы не знаем российские. Никогда не слышали о них. Если качество подтвердится, то выход на рынок будет простым», — полагает Юсеф Майя.

Свет нужен всем

Мировое производство светотехники оценивается примерно в 60 млрд.евро. 40,1% всего объёма производства приходится на одну страну – Китай. Россия входит топ-15 мировых производителей светотехнического оборудования, рассказал руководитель направления международных продаж Международной Группы Компаний «Световые технологии» Антон Захаров. У компании большой опыт работы в арабских странах: например, она поставляла свою продукцию на промышленные объекты в Египте, а в этом году начала экспорт в Дамаск. «На рынках ближнего востока важен личный контакт. Как вы проведете диалог, как выстроите коммуникацию, — по сути это определяет ваш успех в этом регионе. Нужен постоянный эффект личного присутствия», — сказал Антон Захаров.

По его оценке, для выхода на эти рынки нужно пройти три важных шага: провести анализ и исследование внешних рынков, выбрать модель реализации товара, и стратегию преодоления торговых барьеров - и дальше придерживаться своей стратегии. К примеру, в ОАЭ рынок перенасыщен: там представлены практически все производители и сложно представить что-то уникальное, в том числе и по цене. «Но важно найти это. Важен персональный подход к каждому заказчику и к дистрибьютору. Сложно побороть тех же китайских производителей», — отметил Антон Захаров.

Он отметил, что для стран Ближнего Востока компания разработала новую линейку оборудования. «К примеру, в России встречаются требования по температурным режимам до —55°C, а там это до +55°C, и температура хранения на складах +50», — рассказал Антон Захаров. Перед тем, как начать поставки, компания договорилась с иностранной стороной, что предоставит сертификаты собственной лаборатории и гарантийное письмо о предоставлении сертификатов международного образца чуть позже. Это длительный процесс: начиная от поиска агентства, поставки ему образцов, и заканчивая проведением необходимых испытаний. Это также дорогой процесс, но компании удалось компенсировать значительную часть затрат через Российский экспортный центр. «Там сложный процесс подтверждения документации, но сделать его реально», — резюмировал Антон Захаров.

Производитель автономных осветительных комплексов «Аргус-М» также заинтересован в расширении экспорта в страны Персидского залива, рассказала генеральный директор компании Екатерина Степанова. Она подчеркнула, что власти Москвы очень помогают городским промышленникам. «За мерами поддержки стоит обращаться, и это достаточно интересные программы», — отметила она.

Газоочистка и коммуналка для арабов

Комапния «Финго Комплекс», владеющая заводом под Ярославлем, поставляет на Ближний Восток пылегазоочистное оборудование. Наиболее активное взаимодействие налажено с предприятиями энергетической, цементной и металлургической промышленности, рассказал руководитель внешних продаж компании Ахмад Абумари. По его словам, в ОАЭ компания заключила договор на эксклюзивные продажи местным дистрибьютором. «Кроме того, в прошлом году к нам приезжали партнеры из Египта, они тоже были с визитом в офисе и на заводе. И мы летаем туда к ним», — отметил Ахмад Абумари.

Производитель дорожной и коммунальной техники «Меркатор Холдинг» уже экспортирует на Восток, и тоже модернизирует продукцию под конкретного заказчика. «На юге это больше воды и больше обеспыливания», — рассказал директор по развитию компании Алексей Черепанов. Он добавил, что производитель также дорабатывает грузовики, на которые это оборудование монтируется, и разрабатывает системы управления, с помощью которых заказчик может управлять своим «флотом».

«Пару лет назад начали экспорт с Казахстана, затем поставили 150 машин в Узбекистан. Хотелось бы продолжить развиваться», — подчеркнул Алексей Черепанов. Он поделился опытом: в Узбекистане готовые машины с оборудованием собирали уже там, найдя местного партнера. «Эта модель рабочая, ищем теперь в арабских странах компании, которые занимаются машиностроением. Конечно, сидя только в Москве, все это делать просто невозможно», — отметил Алексей Черепанов.