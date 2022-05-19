Авиакомпания «Азимут» решила расширить международную маршрутную сеть рейсом Астрахань — Баку

Авиаперевозчик «Азимут» 30 мая начнет летать из Астрахани в столицу Азербайджана.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Рейс А4863/864 Астрахань — Баку — Астрахань будет выполняться с 30 мая по понедельникам и пятницам», — указывается в сообщении. Из Астрахани самолет авиакомпании будет вылетать в 12:45, прибытие в Баку намечено на 14:10. В обратном направлении вылет из Баку планируется производить в 15:10, посадку в Астрахани — в 16:40.

Отмечается, что инициатива авиакомпании о возобновлении прямого авиасообщения между двумя городами получила поддержку правительства Астраханской области и властей Азербайджана. В Баку самолеты «Азимута» летают также из Минеральных Вод и Сочи.

Основанная в 2017 году авиакомпания «Азимут» базируется в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот перевозчика состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Компания осуществляет рейсы более чем по ста внутренним и международным направлениям. В прошлом году «Азимут» впервые в своей истории перевез свыше двух миллионов пассажиров за период с января по декабрь.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в 14 раз приняла решение продлить запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России. Как указывается в официальном заявлении ведомства, на этот раз ограничения продлены до 25 мая. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года, 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указывается в сообщении. Уточняется, что остальные воздушные гавани РФ работают в штатном режиме.