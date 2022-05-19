«Авито» перешел порог в 100 тысяч активных объявлений

Кроме того, цифровой платформой подведены итоги за март. Количество новых пользователей по отношению к февралю выросло на 10%. Количество сделок выросло на 40%.

«На Авито в настоящее время ведут дела 20 млн частных продавцов и более 3 млн бизнесов. Это более половины официально зарегистрированных в России МСП», — сообщили «Эксперту» в компании.

Согласно последним исследованиям Mediascope, ежемесячно на «Авито» заходят более 55 млн пользователей из всех регионов России с уже сформированным намерением покупать.

Сейчас степень проникновения платформы превышает 60% аудитории Рунета. Каждую секунду там заключается более 7 сделок, и в компании считают, что данный показатель можно улучшить за счет развития инструментария, используемого покупателями и продавцами.

«Мы значительно расширили количество каналов доставки, добавили новые инструменты аналитики, внимательно следим и при необходимости корректируем свою ценовую политику, чтобы дать предпринимателям и компаниям дополнительную гибкость и возможности развития на нашей платформе», — подчеркнули в «Авито».

«Когда иностранные компании, занимающиеся краткосрочным бронированием жилья для отпуска, остановили работу в России, мы смогли предложить рынку собственный аналогичный продукт и увидели примерно двукратный рост числа людей, которые хотят сдать свою недвижимость в аренду. Сейчас порядка 80% всех объектов недвижимости, которые используются для сдачи в аренду, представлены на “Авито”», — добавили в компании.

Ранее эксперт писал, что Российская ассоциация электронной коммуникаций (РАЭК) провела исследование популярности цифровых инструментов для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России.

Самой популярной площадкой для введения бизнеса среди представителей МСП стала «Авито». Ее используют около 62% опрошенных. Второе и третье место заняли «Яндекс.Маркет» и Ozon. Основными каналами для коммуникации с потенциальными покупателями стали сервисы VK и собственные сайты представителей.

