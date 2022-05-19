Бизнес McDonald's в России купит сооснователь компании «НефтеХимСервис» Александр Говор

Бизнес McDonald's в России купит один из франчайзи ресторанов, сооснователь компании «НефтеХимСервис» Александр Говор.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее компания Говора «Гид» управляла 25 ресторанами McDonald's в Сибири. Теперь российская сеть будет развиваться под новым брендом. Александр Говор является партнером сети с 2015 года.

Сообщается, что McDonald's объявил о заключении соглашения купли-продажи. «По условиям сделки, господин Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом», — указывается в сообщении. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели, после того как соглашение одобрят регулирующие органы.

Соглашение предполагает, что работники предприятий продолжат работу на нынешних условиях в течение двух лет. «Покупатель также согласился финансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны до закрытия сделки. Кроме того, он также будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами», — уточняется в пресс-релизе.

Как отмечает РБК, Александр Говор является сооснователем нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис». По данным СПАРК, выручка компании за прошлый год — 97,5 млрд руб., прибыль — 483 млн руб. Кроме того, Говор владеет отелем Park Inn и сетью частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке, а также выступает единственным учредителем ООО «Гид», которое развивало франшизу американской сети быстрого питания в Сибири. Бизнесмен управляет 25 ресторанами McDonald's в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях.

Ранее «Гид» называли одним из потенциальных покупателей российского бизнеса McDonald's. СМИ сообщали, что рестораны сети мог приобрести другой франчайзи McDonald's, компания СПП, принадлежащая казахскому миллиардеру и родственнику бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Боранбаеву.

McDonald's приостановил работу 850 ресторанов в России в начале марта. В понедельник, 16 мая компания объявила, что принято окончательное решение об уходе из России. В качестве причин в McDonald’s назвали гуманитарный кризис, вызванный ситуацией на Украине, и усиление неопределенности в бизнес-среде.