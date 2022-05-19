Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от отношений с Россией

Турция не может отказаться от отношений с Россией.

Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в ходе встречи с молодежью, видео с которой было опубликовано в его микроблоге Twitter. По словам турецкого лидера, у Анкары есть тесные связи, как с Москвой, так с Киевом, передаёт РИА Новости.

«С Россией у нас проект АЭС "Аккую", – напомнил он. – В 2023 году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьёзный источник».

Кроме того, подчеркнул Эрдоган, Турция получает из России половину необходимого ей газа, а это, как отметил он, стратегический вопрос, стратегические отношения.

«Мы не можем просто взять и отказаться от них, разорвать эти отношения», – сказал президент Турции.

При этом он заявил, у него нет намерений разрывать отношения ни с российским лидером, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна и не нужна», – резюмировал Эрдоган.

Как ранее писал «Эксперт», если Турция продолжит препятствовать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции, то саму республику могут исключить из североатлантического блока.

Об этом рассказал обозреватель американского телеканала CNN Дэвид Андельман. По словам журналиста, мыслей об изгнании Турции из альянса были и раньше. В частности, об этом активно задумывались после того, как три года назад президент Турции Реджеп Эрдоган купил у Москвы российские системы ПВО С-400.

