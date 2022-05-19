ГАЗ включает для студентов «Первую скорость»

Перед российской промышленностью стоят непростые задачи — ускоренное импортозамещение, технологический рывок. И правительство задалось вопросом — кто же будет этот рывок совершать. Для ответа на текущие и будущие вызовы нужны специалисты. Правительство пока делает акцент на электронных технологиях. Как заявила начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева на пленарном заседании стратегической конференции «Импортонезависимость», кабмин готовит новую госпрограмму развития микроэлектроники, одним из фокусов которой станет подготовка кадров.

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Ранее на заседании Совета по развитию цифровой экономики прозвучали идеи не только о том, как тех же ИТ-специалистов привлечь в оборонный комплекс, но и как в нем удержать. Впрочем, пока размышления в высших кругах далеко за пределы ИТ-области не выходят. А, между тем, на них свет клином не сошелся. Кадров, причем самого разного уровня, не хватает многим отраслям.

«Потребность в квалифицированных рабочих очень высока. Если же говорить в целом про сферы, которые испытывают наиболее сильный кадровый дефицит, то это «Рабочий персонал» — 1,1 резюме на вакансию, «Медицина, фармацевтика» — 1,4, «Строительство, недвижимость» — 1,4, «Добыча сырья» — 1,6, «Продажи» — 1,8, «Инсталляция и сервис» — 1,9, «Банки» — 2,2, «Производство»— 2,2», — обрисовывает ситуацию руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Как отмечает аналитик ИКСИ Елена Киселева, сейчас большинство компаний приостановили наем, даже есть риски сокращений. Тем не менее, кадровый вопрос не просто остается на повестке дня — в перспективе он станет еще острее.

«Работники предпенсионного возраста постепенно будут покидать рабочие места, приток трудовых мигрантов уменьшился, и возникает задача создать привлекательные условия для работы в промышленности выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений», — поясняет Киселева.

Обеспечь себя кадрами сам

Впрочем, далеко не все задались кадровым вопросом только после того, как гром грянул. Ведущие российские компании уже не первый год самостоятельно занимаются решением проблемы.

Так, в машиностроительном холдинге «Группа ГАЗ» недавно стартовал набор кандидатов на программу стажировок «Первая скорость». До 15 июня подать заявку могут выпускники 2021 года, студенты последнего курса бакалавриата, специалитета или магистратуры. Они смогут стажироваться на предприятиях группы в Нижнем Новгороде, Павлове, Ярославле, Ульяновске и Ликино-Дулеве. Тех, кто проявит себя с лучшей стороны, пригласят в штат компании.

В этом году акцент сделан на инженерных специальностях. Только по ним «Группа ГАЗ» планирует принять порядка 50 человек со всей России. И это помимо закупок, логистики, маркетинга, ИТ и других специализаций.

«Если говорить более узко про инженерные направления, то мы ищем молодых технологов, конструкторов, инженеров по промэлектронике и качеству, а также специалистов по ТРИЗ и производственной системе. Наш основной посыл — опыт не нужен, мы всему научим. От студентов мы ждем хорошую теоретическую базу, полученную в ВУЗе и большое желание работать у нас в компании», — рассказала «Эксперту» директор по персоналу «Группы ГАЗ» Елена Марштупа, отметив, что в 2022 году компания планирует принять порядка 70 стажеров.

Масштабная программа оплачиваемых стажировок реализуется «Группой ГАЗ» с 2018 года — за это время попробовать свои силы на предприятиях компании смогли более 250 человек, из них 177 — стали полноправными сотрудниками.

Программа постоянно модернизируется в соответствии с последними трендами. Например, если на старте проекта машиностроительный холдинг работал с вузами в тех регионах, где сосредоточены предприятия компании, то с 2021 года открыл двери для выпускников со всей страны, предложив самым талантливым и целеустремленным ребятам релокационный пакет, в который входит и проезд до места стажировки, и компенсация аренды жилья.

Вложиться в будущее

Все эти расходы окупаются сторицей, уверены эксперты.

«Для компании подобные программы — это инвестиция в будущее и эффективный способ борьбы за таланты, а также возможность получить заточенных под себя специалистов, которые обладают актуальными практическими навыками», — рассуждает руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Стажировки для выпускников — далеко не единственное направление в «Группе ГАЗ». О том, что молодежи нужны новые ориентиры, поддержка и площадка для карьерного старта, основатель машиностроительного холдинга Олег Дерипаска задумался еще в начале 2000-ых. Это было задолго до того, как вовлечение молодежи в реальный бизнес стало трендом. Поэтому «Группа ГАЗ» уже много лет реализует целый комплекс программ, направленных на поддержку и развитие будущих сотрудников не только на этапе студенчества, но и со школьной скамьи. Только в этом году компания запустила ряд новых образовательных проектов. В их числе — «Академия IT» на базе корпоративного университета группы, в которой будет вестись углубленное обучение IT-специалистов, ориентированное на задачи и перспективы автомобилестроения.

Кроме того, в марте 2022 года ГАЗ в качестве инвестора вошел в проект по созданию кластера по подготовке кадров для промышленности Нижегородской области. Это — современная площадка для оттачивания практических навыков студентов — будущих сотрудников машиностроительной отрасли. Она создается на базе Нижегородского автомеханического техникума (НАМТ) в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Подобные подходы практикуют и другие крупнейшие российские технологические корпорации, как «Росатом», РЖД, Сибур, Лукойл и многие другие ведущие игроки ключевых отраслей отечественной экономики.

Научить и сохранить

Цель таких проектов — не просто получить в штат способную молодежь, но и обеспечить ей бесшовный переход из институтских аудиторий к рабочему процессу.

«Одна из проблем системы образования - догоняющий характер по отношению к практике. Вузы и техникумы в России могут давать хорошую теоретическую базу, но не всегда готовы дать навыки для работы на рынке. Практики не всегда имеют возможность и желание преподавать», — добавляет генеральный директор Центра социального проектирования Платформа Мария Макушева.

В то же время крайне важно не только дать стажерам необходимые практические навыки — нужно, чтобы они захотели применять их там, где они были получены. Пока же одна из проблем отечественного рынка труда состоит в том, что работа на промышленных предприятиях в глазах молодежи не является наиболее привлекательной и предпочитаемой с точки зрения карьеры и достижения определенного социального и материального статуса. По мнению аналитиков ИКСИ, нередко после прохождения практики или стажировки, молодые специалисты уходят в другие отрасли. По данным hh.ru, более 40% выпускников вузов не работают по специальности.

При этом «Группа ГАЗ» явно переломила этот тренд, ведь работать в компании после стажировки остаются порядка 70% молодых специалистов.

«Я попала в хороший коллектив с прекрасным наставником и, будучи стажером, чувствовала себя его частью. Сейчас я ведущий специалист и занимаюсь управлением технологической оснасткой для производства пластиковых изделий. Моя главная цель — внести свой вклад в развитие нашего управления и реализовать свой потенциал. Мне кажется, в «Группе ГАЗ» это возможно», — рассказывает ведущий специалист дирекции по закупкам Александра Бинцева, приехавшая на стажировку в машиностроительный холдинг из Новосибирска.

«Во время стажировки я познакомился с дружным и увлеченным общим делом коллективом. Сегодня я работаю в управлении продуктового планирования. В будущем также хочу участвовать в развитии автомобильной промышленности России в постоянно меняющихся условиях рынка», — говорит специалист дирекции по развитию Автозавода ГАЗ Алексей Цыбизов. Он приехал в Нижний Новгород из Волгограда.

Секрет успешной работы — в развитой системе наставничества и в искренней заинтересованности руководителей пополнением рядов сотрудников своих подразделений стажерами. Они не просто передают молодым людям знания и умения, но и «зажигают» идеями. В комплексе с четкими и понятными перспективами, дающими чувство уверенности в завтрашнем дне, это — убедительный довод в пользу ГАЗа как работодателя.