Китай предостерёг США от вмешательства во внутренние дела страны

Власти Китая предупредили США, что примут решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов, если Вашингтон вмешается во внутренние дела страны.

Об этом в телефонном разговоре с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, передаёт РИА Новости.

По его словам, в последнее время США уже допустили несколько «неверных действий и заявлений», вмешиваясь во внутренние дела КНР.

«Пекин предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность», — предупредил политик.

Высокопоставленный китайский чиновник также подчеркнул, что тайваньский вопрос – самый важный, чувствительный и ключевой в отношениях между Пекином и Москвой, и, если в Вашингтоне будут настаивать на разыгрывании «тайваньской карты» и продолжат идти по неверному пути, это неизбежно приведет к опасной ситуации.

«Мы призываем Белый дом чётко осознать ситуацию, строго соблюдать обязательства и принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике», – резюмировал Ян Цзечи.

Ранее «Эксперт» писал, что США угрожают беспрецедентными санкциями китайскому IT-гиганту. Речь идёт о возможном введении ограничений против одной из крупнейших китайских технологических компаний Hikvision Digital Technology Co. Если это случится, то отношения между Пекином и Вашингтоном могут перейти на другой, ещё более напряженный уровень.