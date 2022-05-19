Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России, в Кремле с ним не согласились

Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в нашей стране полностью провалена.

Так сенатор прокомментировал слова члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, что вместо импортозамещения некоторые руководители пытаются «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, "иглу"», пишет газета «Коммерсант».

«Совершенно верно – программа импортозамещения провалена полностью, – подчеркнул Клишас. – Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств, нет ничего».

Как пояснил Клишас, россияне это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах.

Между тем, руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга выразил не согласие с этой точкой зрения российского сенатора. По словам представителя Кремля, реализация плана импортозамещения продолжается, передаёт РИА Новости.

«В этом направлении ведётся напряжённая работа», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее «Эксперт» писал, что отечественные розничные сети и маркетплейсы заявляют о запуске и расширении линеек непродовольственных товаров под собственными торговыми марками. Тем самым они пытаются решить проблему возможного дефицита товаров из-за логистических проблем и сокращения импорта.

