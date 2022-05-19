Лира нацелилась бить антирекорды

Турецкая лира опустилась до 15,9 за доллар, приблизившись к рекордному минимуму 18,4 за доллар, установленному в декабре 2021 года. Растущая инфляция и опасения по поводу рецессии оказали давление на рискованную валюту, пишет Тradingeconomics. Растущие цены на энергоносители подняли уровень инфляции в Турции до 20-летнего максимума в апреле, оказывая дальнейшее давление на лиру на фоне низких уровней резервов ЦБ страны и отрицательных реальных процентных ставок.

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Меры по стабилизации валюты центральным банком не смогли сдержать ее обесценивание, поскольку власти ввели резервные требования для облегчения кредитования и поощрения конвертации иностранных валют в лиру. Эти шаги следуют за пересмотром политики центрального банка, которые намерен стимулировать «лиризацию» турецкой экономики, включая расширение налоговых льгот для корпораций, конвертирующих иностранную валюту в лиру, и повышение доли иностранных доходов, который экспортеры обязаны продавать, с 25 до 40%.

Ослабление национальной валюты Турции, сообщает ТАСС, достаточно заметное — лира потеряла с начала мая 7,5% стоимости по отношению к доллару. В среду, 18 мая, на Стамбульской бирже за один доллар давали 15,94 лиры. Аналитики не исключают дальнейшего обесценивания турецкой валюты, до 16,5 за один доллар из-за неопределенности на рынках, сообщает в экономическом обзоре газета Sözcü.

«Ситуация на рынках показывает, что власти, проводящие политику дедолларизации, не смогли обеспечить доверие к турецкой лире. Пока экономическая администрация не примет конкретных мер по улучшению ситуации, на рынках будут колебания, и курс легко преодолеет рубеж в 16 лир за доллар», — сообщил финансовый эксперт Мурат Озсой. По его мнению, Центробанку Турции необходимо прекратить упорство в вопросе учетной ставки. Если этого не произойдет, инфляция превысит 70%, отметил эксперт.

Оригинальность — это не всегда хорошо

Турецкая лира, как и другие ключевые валюты ЕМ, продолжает пребывать под давлением, подтверждает главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Егор Жильников.

«Мы полагаем, что лира продолжит слабеть как минимум до середины 2022 года, при этом не исключаем заметных интервенций со стороны правительства, как это было в декабре 2021 года. Рубль будет также смотреться уверенно к лире и может подорожать к отметке 3,85 рубля за лиру (на данный момент 4). Тем не менее, во второй половине года, на фоне восстановления импорта в РФ, а также снижения темпов роста инфляции в Турции, возможна обратная динамика, и стоимость лиры может подскочить к 5,2 руб.», — говорит Жильников.

За последние 12 месяцев турецкая лира остается явным аутсайдером мирового валютного рынка, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Высокая страновая инфляция, оригинальный способ борьбы с ценовым давлением в экономике путем понижения ЦБ ключевой ставки вопреки общемировым трендам ужесточения и высокая зависимость государства от импорта кратно подорожавших за последний год энергоносителей приводят к взлету пары USD/TRY — 15,9 на 90% относительно мая прошлого года.

С начала 2022 года потери лиры — почти 20%, а годовая амплитуда колебаний курса — более 150%, подсчитал эксперт. До конца года, полагает эксперт, лира может вновь ослабеть под 17 за доллар. А относительно рубля она так же, как и все мировые валюты падает высокими темпами. Валютная пара TRY/RUB 1 к 3,7 и вовсе 18 мая обновила абсолютный исторический минимум, а обрушение лиры с мартовского пика на фоне геополитических событий составило невероятные 65%.

Торопиться с покупкой лиры не стоит

Турецкая валюта в текущем году испытывает самые разные факторы давления, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его оценке, она только с начала года упала к доллару на четверть — с 12,654 до 15,965. Это, пожалуй, худший результат в мире, если не считать рупии Шри-Ланки или седи Ганы.

На лиру действуют не только общее давление растущего доллара в мире, усиление рисков на рынках развивающихся стран и огромная внутренняя инфляция. Кроме всего этого существует очень своеобразная кредитно-денежная политика лично президента Турции Реджепа Эрдогана, который борется с инфляцией понижением процентных ставок — вопреки всем экономическим теориям и практикам центробанков. Президент считает, что безудержное ослабление лиры приведёт к росту конкурентоспособности экспорта турецких товаров, и это повысит доходы страны. Однако зависимость Анкары от дорожающего импорта (прежде всего энергоносителей) только увеличивает цены и дополнительно ослабляет лиру.

Текущая неделя не стала исключением в падении лиры, констатирует Гойхман. С 16 по 19 мая она ослабла к доллару с 15,428 до 15,965. Эксперт, впрочем, отмечает, что темп в этом движении в четверг замедлился: котировки пока не могут повторить рекорд 18 мая, когда на пике они преодолевали психологический рубеж 16,000. Здесь речь, вероятно, идёт не об изменении тенденции, а о торможении движения и будущей консолидации котировок около этого уровня — в коридоре 15,740 — 16,000.

Лира по отношению к рублю снижается ещё активнее, поскольку и доллар к рублю ослабевает, обращает внимание эксперт. Четверг ознаменовал начало торгов в паре доллар/рубль уменьшением к 63,07 руб. Соответственно, лира/рубль на текущей неделе достигла уровней в районе 3,947. Это исторические минимумы. Турецкая валюта никогда ещё не была так низка по отношению к российской. Но, вероятно, и курс рубля к доллару в течение ближайших дней стабилизируется, как и курс лиры к американцу. Поэтому в паре рубль/лира можно также предположить консолидацию в техническом коридоре 3.860-4.110.

Дальнейшее движение турецкой валюты, уверен Марк Гойхман, будет зависеть от степени рисков на мировых финансовых площадках, позиционирования доллара в свете политики ФРС США, действий ЦБ Турции, всецело подчиняющегося Эрдогану. Но вряд ли инвесторам сейчас есть смысл приобретать эту, пусть даже подешевевшую, валюту.