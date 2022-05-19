Международные резервы за неделю снизились на $6,4 млрд

Международные резервы РФ на 13 мая составили $585,7 млрд, уменьшившись за неделю на 1% или на $6,4 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что снижение произошло в результате отрицательной переоценки.

«Международные резервы по состоянию на 13 мая составили 585,7 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6,4 млрд долларов США, или на 1,1%, в результате отрицательной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

На 6 мая международные резервы РФ оценивались в $592,1 млрд, месяц назад, 15 апреля — в $611,1 млрд.

Согласно данным Центробанка, за 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли $630,6 млрд. Исторического максимума в в $643,2 млрд они достигли 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля их объем снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России намерен оспорить заморозку международных резервов и уже готовит соответствующие судебные иски. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что в связи с заморозкой части золотовалютных запасов страны пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля. Она назвала это вынужденной, «драконовской» мерой, подчеркнув, что если бы часть резервов не заморозили, в ней не было бы необходимости.