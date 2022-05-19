Минфин не захотел открыть «ящик Пандоры»

Министерство финансов Российской Федерации не поддерживает идею рефинансирования льготных ипотечных кредитов, выданных в апреле гражданам под 12%. Об этом заявил, выступая в Госдуме, замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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«Вопрос распространить 9% задним числом обсуждался, и не был поддержан. Это открывает некий ящик Пандоры», — приводит «Интерфакс» слова замминистра, который подчеркнул, что по условиям программы рефинансирование существующего кредита невозможно.

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Такой ответ Алексей Моисеев дал председателю думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову, обратившему внимание на то, что ипотеку по ставке 12% в апреле взяли несколько тысяч человек. Между тем, правительство приняло решение снизить ставку по льготной программе с 1 мая. По словам Аксакова, уже появились обращения с просьбой рефинансировать кредиты по сниженной ставке.

Напомним, льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия выдано 764,1 тысячи кредитов на сумму 2,256 трлн рублей. Из них в 2022 году выдано 85,4 тысячи кредитов на сумму 213,2 млрд рублей. Всего кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, выплачены возмещения на сумму 59,4 млрд рублей, из них в 2021 году — 23,3 млрд рублей, в 2022 году — 35,1 млрд рублей.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

Минфин не поддерживает рефинансирование льготной ипотеки, тогда как банки, застройщики и заемщики выступают «за». Как пояснил «Эксперту» специалист по банковскому сектору, вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян, с точки зрения министерства это является абсолютно логичным, потому что рефинансировании кредитов ляжет дополнительным бременем на плечи государства. А государство сейчас не хочет брать на себя дополнительную нагрузку.

После резкого повышения до 20% ставка ЦБ снижается уже второй месяц, сначала до 17%, потом до 14%. На следующем заседании ожидается очередное снижение как минимум до 12%. Уже осенью, учитывая политику ЦБ РФ, возможно еще большее снижение до 10%. Ведь процентные ставки по кредитам будут снижаться пропорционально ключевой ставке Банка России.

Быть может, идея, заключающаяся в том, чтобы разрешить рефинансировать льготную ипотеку за государственный счет, и не очень хороша в данных условиях, но почему бы не разрешить рефинансировать льготные программы на общих рыночных условиях, если ставка ЦБ резко опустится, отметил Арам Налбандян. Тогда заемщик мог бы переоформить кредит на рыночных условиях с более выгодной ставкой. То, что банки поддерживают инициативу — абсолютно логично, считает он. Чем ниже ставка и платеж для заемщика — тем ниже риск того, что он столкнется с трудностями и перестанет выплачивать кредит.

Проблемные кредиты совершенно невыгодны банкам, поэтому они прилагают усилия для того, чтобы подобрать варианты для заемщиков, которые сталкиваются с трудностями. Вообще, оформление кредитов, в том числе и ипотечных, в период высокой волатильности — не самая лучшая идея, констатировал эксперт. Существует большой риск сделать это на невыгодных условиях.

На реализацию программы льготной ипотеки Минфин выделяет ограниченное количество средств, обратил внимание «Эксперта» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, если банки будут рефинансировать такие ипотечные кредиты по запросу заемщиков, это приведет к уменьшению выделенного лимита. С точки зрения влияния на экономические процессы же приоритетно, чтобы эти средства расходовались на новые стройки, стимулируя экономическую активность, а не на рефинансирование.

При этом если исходить из позиции Минфина, то можно предположить, что, если людям, взявшим льготную ипотеку под 12% не рефинансировали ее до 9%, в случае очередного снижения процентной ставки по льготному ипотечному кредиту, например до 6%, заемщикам, взявшим его под 9%, рефинансирования также ждать не стоит, резюмировал Василий Карпунин.