Минпромторг пообещал не устраивать соревнование министров промышленности

Новым — «цифровым» — блоком, определяющим уровень «цифровой зрелости» региональной промышленности, а также показателями поддержки экспорта, промышленности в целом и деловой активности дополнил Минпром свой рейтинг оценок промышленности регионов, запущенный в прошлом году.

Число показателей рейтинга эффективности региональных органов исполнительной власти в промышленности увеличено с 40 до 53, сообщается на сайте министерства. В числе «новичков»: количество предприятий, получивших региональную экспортно-ориентированную поддержку, и рост объема несырьевого неэнергетического экспорта.

Добавился также показатель оценки капитализации региональных фондов развития промышленности, а также — доли региона в реестре отечественной промышленной продукции на платформе ГИСП.

Деловая активность дополнительно оценивается теперь по уровню развития движения WorkdSkills (повышение стандартов профессиональной подготовки и популяризация рабочих профессий), а также по вовлеченности молодежи в соревнования «Кибердром» (создание законченных проектно-конструкторских решений в цифровой сфере).

По словам замглавы Минпромторга Алексея Беспрозванных, рейтинг эффективности не рассматривается как соревнование субъектов, а выступает инструментом развития промполитики.

«Сама его структура может служить "дорожной картой", особенно для недавно назначенных министров промышленности. С помощью рейтинга мы стимулирует регионы сохранять их текущий промышленный потенциал, а также более основательно намечать перспективные направления для развития», — цитирует заместителя министра сайт ведомства.

Хотя соревнование субъектов и их министров, как таковое, не предусмотрено, результаты оценки будут объявлены публично. Как следует из слов Беспрозванных, это произойдет на ежегодной проводимой в Екатеринбурге международной промышленной выставке ИННОПРОМ.