Москва поставила на Ближний Восток в 1,5 раза больше продуктов в 2021 году

Московские компании увеличили поставки в страны Ближнего Востока в 1,5 раза до 119,2 млн долларов по итогам 2021 года. Как прогнозируют эксперты, в ближайшие годы столичные производители имеют все шансы еще больше нарастить экспорт в регион. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В среду, 18 мая прошел международный телемост MOSCOW-GCC 2022, на котором представители отрасли и эксперты обсудили перспективы выхода московской продукции на рынки Ближнего Востока.

Столичные сладости пользуются популярностью в регионе, в частности, вафли, которых в прошлом году было поставлено на 3 млн долларов. Москва также активно экспортирует шоколадные и мучные изделия, газированные напитки и мюсли, рассказал глава департамента.

«В общей сложности в 2021 году московские предприятия направили в регион продукты питания на сумму 119,2 миллиона долларов, что на 150% больше, чем в 2020-м. Основными торговыми партнерами столицы на протяжении многих лет являются Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль и Египет», – добавил Овчинский.

Из-за особенностей климата страны не могут полностью себя обеспечить сельскохозяйственной продукцией собственного производства, пояснили специалисты центра «Моспром». Поэтому московские производители безалкогольных напитков, шоколадных изделий и готовых продуктов из злаков имеют все шансы увеличить объем поставок на рынок Ближнего Востока.

Кроме того, в последние годы страны ближневосточного региона нацелены на развитие промышленного производства и реализуют множество инфраструктурных проектов. Из-за этого есть основания полагать, что здесь будут особенно востребованы столичные электрические устройства и аппаратура связи, механическое оборудование и техника, оптика, а также медицинская техника, считают специалисты.

Ближний Восток в свою очередь в 2021 году поставил в Москву товары почти на 4 млрд долларов, что на 14,7% больше, чем в 2020 году. Регион экспортирует в столицу в основном свежие фрукты – киви, хурму, яблоки, груши, ананасы, авокадо, манго, финики и инжир, отметили специалисты центра «Моспром». Также активно наращиваются поставки текстиля, средств макияжа и ухода за кожей.