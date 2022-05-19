На заводе «Москвич» могут начать выпускать китайские автомобили JAC

На переданном Москве бывшем заводе Renault может быть налажен выпуск автомобилей китайского автоконцерна JAC.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, по словам одного из которых КамАЗ ведет переговоры с JAC. Китайская компания является партнером российского автопроизводителя — при ее участии КамАЗ в начале 2022 года вывел на рынок малотоннажный грузовик «Компас». По сути модель представляет из себя адаптированный под российские реалии бренд-инжиниринг китайского грузовика JAC.

По словам собеседника издания, в Москве хотят выпускать более компактный JAC iEVS4. Вероятно, изначально это будет отверточная сборка (SKD) электрокаров из машинокомплектов с дальнейшим углублением локализации, уточняет второй источник «Ведомостей». У модели iEVS4 имеется аналог с бензиновым двигателем, который выпускается под индексом S4.

Начать производство на столичном заводе планируется не позднее IV квартала этого года. На первом этапе будут производиться автомобили с двигателем внутреннего сгорания, затем предполагается перейти на электромобили.

Электрокары JAC модели iEV7 планировала использовать группа «Соллерс» в совместном с «РусГидро» проекте электрокаршеринга во Владивостоке. В начале 2022 года компания взяла в финансовый лизинг первую партию электрокаров для сервиса из 15 машин, к лету она собиралась нарастить парк до 70 машин. В настоящий момент JAC — единственный бюджетный электрический кроссовер, у которого есть омологация в России и официальная сервисная поддержка дистрибьютора.

Уточняется, что принципиальное решение по модели для производства в Москве пока не принято; издание пишет, что столичные власти рассматривают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, однако с кем именно, неизвестно.

Представители КамАЗ и мэрии Москвы от комментариев отказались, пишут «Ведомости». Представитель Минпромторга рассказал, что концепция производства на заводе «Москвич» будет представлена в ближайшее время правительством Москвы совместно с КамАЗом.

В понедельник, 16 мая, стало известно, что российские активы группы Renault перешли в собственность государства и столичного правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что переход завода Renault на баланс города позволит возобновить производство легковых автомобилей под брендом «Москвич». Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ.

По сообщению Минпромторга, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будут владеть московские власти, а 67,69% акций АО «АвтоВАЗ» перешли в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит ГК «Ростех». Отечественные активы зарубежного автоконцерна были проданы за символическую сумму в два рубля. Кроме того, стало известно, что у Renaut остается право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в «АвтоВАЗе».