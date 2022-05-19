Оператор DPD перестроил логистические цепочки для доставки по всему миру

Логистический оператор DPD завершил первый этап перестроения трансграничных логистических цепочек. Теперь компания сможет возобновить международный сервис экспресс-доставки в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба DPD в России.

«Мы завершили важный этап переговоров с нашими партнерами по международной доставке и рады вновь полноценно запустить это направление. Мы перестраиваем свои логистические цепочки, ищем новые пути сотрудничества и возобновления сервисов для того, чтобы наши клиенты могли продолжить развитие своего бизнеса. Сейчас развивается тенденция роста перевозок в сторону Китая, поэтому также активно прорабатываем логистику этого направления», — рассказал директор по развитию международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов.

DPD доставляет грузы и посылки более чем в 200 стран мира. Стоимость услуг зависит от удаленности точки доставки, веса посылки и дополнительных услуг. Для доставки по международным направлениям компания использует авиацию.

На текущий момент к перевозке принимается груз максимальной длины 270 см, периметра поперечного сечения — 400 см, максимальным весом — 70 килограмм. Кроме того, в рамках этой услуги отправитель может использовать дополнительное страховое покрытие, получить информацию о статусе о доставке, и воспользоваться упаковочными материалами.

По результатам 2021 года экспорт грузов в сегменте B2C в DPD вырос на 58%. Несмотря на то, что средний вес отправки уменьшился, общий вес всех перевезенных грузов увеличился на 15%: посылки стали легче, при этом их количество выросло на 51%, добавили в пресс-службе.