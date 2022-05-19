Орешкин объяснил, почему считает нынешний курс рубля рыночным

Курс рубля в настоящее время является «абсолютно рыночным», без какого-либо внешнего воздействия на него со стороны властей, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на просветительском марафоне «Новые горизонты», передает ТАСС. Он также пояснил, за счет чего рубль продолжает укрепляться.

«Вот многие говорят, что курс какой-то ненастоящий. Пытаются отрицать реальность. Но на самом деле искусственным курс был в прошлом году. А в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — сообщил Орешкин.

По его словам, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, отсутствуют возможности вывода капитала в недружественные страны и платежи их инвесторам, размеры импорта значительно снизились. В итоге Россия оказалась в ситуации, когда «валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась».

«И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны, и страна ничего с ними сделать не может, мы видим серьезное укрепление национальной валюты», — добавил Орешкин.

Бывший глава Минэкономразвития считает, что инфляция по итогам года в России не превысит 15%, а это значит, что уже сейчас «ее темпы не будут превышать целевой уровень в 4%». Снижение ВВП России по итогам года, по его мнению, тоже будет гораздо меньше, чем прогнозируется, и не превысит 5%.

Ранее «Эксперт» писал, что Министерство финансов совместно с Центробанком работает над мерами, которые повысят прогнозируемость курса рубля и снизят его волатильность. Об этом в начале апреля сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Министр назвал ожидаемым укрепление курса национальной валюты. Он считает, что это произошло благодаря сильному платежному балансу — экспорт энергоресурсов остался на прежнем уровне.