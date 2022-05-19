Осилил идущий: почему процессоры AMD прописались в каждом втором ноутбуке в России. Разбираемся

Годами считалось, что есть только два вида процессоров: Intel и неправильные. Но насколько сильна ни была бы народная вера в то, что комфортно работать можно только с компьютерами на их базе, со временем практика показала совершенно обратное: альтернативные решения и мощнее, и качественнее при сопоставимой цене. Все это — про чипы AMD, стремительно завоевывающие популярность и любовь пользователей по всему миру, как в массовом, так и в корпоративном сегментах.

За пять лет, прошедших с начала рыночных поставок процессоров AMD торговой марки Ryzen, предпочтения рынка очень сильно изменились в пользу компании, решения которой раньше считались весьма нишевым удовольствием для пользователей компьютерной техники, по тем или иным причинам невзлюбивших чипы от главного конкурента калифорнийской компании — Intel.

Сейчас процессоры AMD стоят практически в каждом втором пользовательском ноутбуке, проданном на территории России. Но и на коммерческий рынок ноутбуков AMD продвигается очень уверенно.

Еще более красноречиво о том, как ветер переменился в сторону «красной» компании, говорит то, что именно ее вычислительные и графические решения используются в двух главных игровых приставках современности — PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Причем ее же решения использовались и в предыдущих поколениях этих домашних консолей. И то, что обе платформы в очередной раз были построены на основе процессоров именно от AMD, говорит сразу о двух вещах. Первая — решения компании настолько производительные и при этом удачные с инженерной точки зрения, что, вступая в очередную многолетнюю битву за пользовательские предпочтения, такие гиганты как Sony и Microsoft даже не задумываются о том, чтобы пойти на риск и поискать иное решение, которое в плане системы и архитектуры будет отличаться от конкурента. И второе — даже более важное — при разработке самых сложных с точки зрения комплексных вычислений цифровых продуктов, которыми всегда были и остаются видеоигры, весь рынок ориентируется именно на те возможности, которые открывает перед ним AMD.

О постепенном затухании эпохи Intel явно говорит и то, что от вычислительных решений компании отказался и, наверное, самый известный во всем мире проводник их процессоров в пользовательский мир — Apple. Если раньше в компьютеры всех линеек компании, начиная от сверхлегких и мобильных MacBook Air, заканчивая гиперпроизводительными стационарными «чудовищами» Mac Pro, ставились именно процессоры Intel, то в последние два года им на смену пришла уже собственная разработка Apple — чипы M1.

Встретить решения AMD можно в целом ворохе абсолютно различных устройств, созданных для решения любого рода задач. Например, на основе процессора AMD построен один из последних хитов компании Huawei — MateBook 16, который по сути является очень удачным и при этом более доступным «клоном» MacBook Pro 16. Они же используются и в суперзаряженных игровых ноутбуках Asus серии ROG Strix — мечте любого ПК-геймера.

Что касается коммерческого сегмента, AMD, как никто иной, научились встраивать эти чипы в легкие, мобильные ноутбуки для бизнеса. Например, Lenovo ThinkBook 13s G3, чья производительная начинка из 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 5800U, дополнена мощной системой охлаждения, предназначенной для долгой работы в состоянии серьезной нагрузки. Для справки: все современные процессоры AMD изготовлены по техпроцессу 7 нм, что положительно влияет на теплопакет, а соответственно и на производительность.

Корпоративные лэптопы, как правило, обладают теми полезными особенностями, которые необходимы именно для бизнеса, в отличие от обычных ноутбуков, и модель Lenovo ThinkBook 13s G3 не исключение. Наличие сканера отпечатка пальца, интеллектуальных алгоритмов шумоподавления, удивительно тонкого корпуса толщиной 14,9 мм и встроенного модуля Wi-Fi 6 для подключения к Интернету на рекордных скоростях, позволят уверенно использовать рабочую машину как в командировках, так и для попеременной работы в офисе и дома. Не зря Lenovo ThinkBook 13s G3 сейчас один из самых популярных бизнес-ноутбуков не только в России, но и во всем мире.

Люди творческие тоже получают возможность реализовать все свои фантазии с помощью решений, в недрах которых работают процессоры AMD — об этом прекрасно знают все владельцы ноутбуков-трансформеров, например, Lenovo IdeaPad.

Такая гибкость процессоров AMD естественным образом сказалась и на рыночном спросе на компьютеры, созданных на их основе. Согласно данным исследовательской компании GfK, в сегменте онлайн-продаж именно на такие лэптопы приходится 40% от их общего числа. При этом наибольшим спросом пользуются машины, работающие на процессорах линейки Ryzen 5 — эти оптимальные решения стоят в 20% реализуемых в России ноутбуков.

Интересно и то, что заметный рост интереса к бизнес-ноутбукам с процессорами AMD произошел именно с началом пандемии коронавируса. Тогда, будучи переведенными на удаленку, большинство предпринимателей столкнулись с тем, что уже имевшиеся у сотрудников ноутбуки не подходят для решения повседневных рабочих задач, связанных в том числе с дистанционной работой в программах, корректная работа которых критически зависит от вычислительных мощностей домашних компьютеров. И к этим мощностям требования софта в последние годы драматически выросли. И тогда, осознав, что домашний компьютер должен быть не только машинкой для фонового просмотра роликов на YouTube, но в первую очередь — главным рабочим инструментом и «кормильцем», все больше пользователей стали делать выбор именно в пользу ноутбуков на процессорах AMD. Достаточно широкая линейка процессоров дает возможность выбрать ноутбук исходя из целей его использования. Ryzen 3,5, 7 подойдут для работы с ресурсоемкими приложениями, многозадачными офисными программами, редактирования фото и видео, а также серфинга в интернете и соцсетях в том числе с просмотром видео в 4К. Ryzen 9 при этом уже предназначен для решения более специфических задач — монтажа видео в 4К и поддержки виртуальной реальности.

Если обычного потребителя AMD вот уже несколько лет как завоевали, то коммерческий рынок эти ребята начинают осваивать и делают это очень успешно. Коммерческие ноутбуки, конечно, нужны далеко не всем, но если в приоритете надежность, безопасность и расширенный функционал, то стоит обратить на них внимание.